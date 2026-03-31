La madre de Perla Yokasta Santos, la joven que murió tras recibir un disparo en la cabeza en el sector La Ciénaga, afirmó que confía en Dios y aseguró que no guarda rencor contra el acusado, el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa, incluso al verlo durante las audiencias.

Line Pacheco, madre de la víctima, sostuvo que la fe ha sido clave para sobrellevar el proceso judicial, aunque reiteró que espera que se haga justicia por la muerte de su hija.

En el plano legal, el abogado de las víctimas, Orlando Begazo, explicó que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción solicitada para el imputado, debido a que esta ya había sido confirmada por la Corte el pasado 14 de febrero.

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Por su parte, el abogado defensor, Aurelio Moreta, alegó que los jóvenes involucrados presentaban un “perfil sospechoso” y que el disparo se produjo de manera accidental. Según su versión, se trató de un tiro al aire realizado en medio de un estado de nerviosismo.

El tribunal fijó para el 14 de mayo la próxima audiencia para continuar con el proceso.

De acuerdo con declaraciones de los familiares de la víctima, la joven habría sido acosada previamente por el mayor Mesa, a quien responsabilizan por su muerte. Señalaron que, tras el hecho, se conocieron episodios anteriores de presunto hostigamiento.

En contraste, la defensa del imputado sostiene que la víctima estaba acompañada por presuntos integrantes de una banda que, según afirma, habría intentado asaltar al oficial al momento del incidente.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más