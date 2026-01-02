La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al, imputado por la, de 19 años, ocurrida en el sector Los Guandules la madrugada del pasado día 26 de diciembre, se informó este viernes.

El hecho ocurrió a las 2:40 de la madrugada del citado día, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, del sector Los Guandules, Distrito Nacional, cuando el imputado Mesa Arismendy ultimó a Santos Pacheco de un disparo con su arma de reglamento, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

La víctima se desplazaba por la referida avenida a bordo de una motocicleta, junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación del combustible de la avenida Padre Castellanos del Ensanche Luperón, Distrito Nacional.

Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años, a bordo de otra motocicleta.

Durante el trayecto, los acompañantes de la víctima escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento.

El proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza. Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona, de acuerdo con la acusación.

El Ministerio Público, que inició de inmediato las investigaciones, levantó varios videos donde se puede observar al imputado caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano.

El Ministerio Público obtuvo, mediante entrega voluntaria, el arma de reglamento del oficial, con su cargador y cinco cápsulas.

Tras analizarla, la autoridades concluyeron que el casquillo levantado en la escena donde falleció Santos Pacheco "corresponde en todas sus características con el obtenido al disparar el arma de fuego del imputado Mesa Arismendy", sostuvo la acusación.

Posteriormente, un hijo del imputado entregó de manera voluntaria el vehículo propiedad de su padre, en cuyo interior se ocuparon las vestimentas y calzados que vestía el militar al momento de cometer el hecho.