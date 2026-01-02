La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) cerró el 2025 con una producción a los 450 millones de galones diarios y consolidar una nueva estructura operativa orientada a la eficiencia, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio.

La institución implementó el plan de zona, mediante el cual fueron creadas 20 microzonas operativas y se incorporaron 141 equipos especializados, lo que permitió optimizar la atención de averías y fortalecer la capacidad de respuesta a las demandas de los usuarios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

El director general de la Caasd, Fellito Suberví, destacó que esta reorganización operativa, junto con el fortalecimiento del Centro de Monitoreo, constituye un eje estratégico para la gestión integral del agua potable.

“Esta nueva estructura operativa nos permite ofrecer un servicio más eficiente y oportuno, complementado con la recuperación de infraestructuras clave, la rehabilitación de tanques de almacenamiento y la incorporación de nuevos sistemas de producción”, expresó el funcionario.

La Caasd logró corregir 7,890 averías reduciendo incidencias operativas y garantizando mayor continuidad en el suministro de agua potable a más de 3.5 millones de habitantes.

En el acueducto de Barrera de Salinidad, la institución ejecutó la sustitución de transformadores de alta capacidad en la estación eléctrica, como parte de la segunda fase del proyecto de ampliación, lo que permitirá alcanzar una producción total de 6 metros cúbicos de agua potable destinados a los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Con el objetivo de sostener la producción en niveles óptimos, la Caasd desarrolló un programa de recuperación de 19 tanques de almacenamiento, además de incorporar nuevos equipos a los sistemas de producción.

Entre las obras ejecutadas se incluyen los pozos de Haras Nacionales, Altos III en Sabana Perdida, el campo de pozos número 5 en la carretera de Yamasá (San Felipe) y el campo de pozos número 11 en Villa Mella, así como el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a través de las oficinas comerciales.

En el ámbito ambiental y social, la Caasd dio continuidad al programa de saneamiento y recuperación de cañadas en el Gran Santo Domingo, en cumplimiento de los 45 kilómetros programados desde el año 2021, de los cuales a la fecha se han intervenido y entregado aproximadamente 17 kilómetros.

Estas intervenciones han contribuido de manera significativa a la mejora de las condiciones ambientales y a la transformación de espacios degradados en áreas seguras para la convivencia comunitaria, incluyendo parques, canchas deportivas y zonas recreativas infantiles.

Actualmente, la institución mantiene en ejecución los trabajos de saneamiento en las cañadas Los Girasoles y La Ochocienta, así como en los afluentes La Ureña, Indio Izquierdo, Indio Derecho, Los Olivos, Buenos Aires y Las Caobas, los cuales desembocan en la cañada Guajimía, cuya segunda etapa habitacional fue inaugurada en febrero de 2025.

