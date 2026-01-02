Policía mueve cielo y tierra para hallar niña desaparecida en Imbert

La Dirección de la Policía Nacional estaría moviendo cielo y tierra para ubicar a la niña de tres años de edad Brianna Genao Rosario, declarada desaparecida por sus familiares desde el 31 de diciembre en una comunidad de Imbert, municipio de la provincia Puerto Plata.

Según datos obtenidos de fuentes ligadas a la búsqueda, la Dirección de la Policía Nacional, encabezada por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ordenó a los responsables de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y al Departamento de Homicidios de la institución asumir las pesquisas en torno a la desaparición de la menor.

Los reportes a los que ha tenido acceso el equipo de www.acento.com.do indican que la Policía inició la búsqueda desde el momento en que se conoció la desaparición de la niña, el miércoles 31 de diciembre de 2025, pasadas las 5:00 de la tarde.

De manera extraoficial, se ha informado que el padre y un tío de la menor podrían figurar entre las personas sospechosas. Algunas voces de la comunidad creen que el progenitor de Brianna podría tenerla escondida, versión que está siendo valorada dentro de la investigación.

La fuente consultada también señaló que, a unos 100 metros del lugar donde se vio a la niña antes de su desaparición, fueron encontrados unos calzados (chancletas).

Según publicaciones en redes sociales, la menor fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre, cuando jugaba con otros niños en los alrededores de la vivienda de su abuela, con quien reside. De acuerdo con los reportes, su madre vive en los Estados Unidos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más