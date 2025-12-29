La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) afirmó que los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo no presentan situación de alerta ni compromiso estructural de colapso según las evaluaciones técnicas realizadas por la institución.

La aclaración se produce luego de las preocupaciones expresadas por organizaciones comunitarias, que advirtieron en medios de comunicación sobre "posibles" riesgos estructurales en estas infraestructuras.

La entidad precisó que los tanques señalados corresponden a los sectores Don Bosco, El Moscoso Puello y el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y que todas las instalaciones se mantienen en operación normal, pese al desgaste propio del tiempo y el uso.

En los sectores Don Bosco y El Moscoso Puello operan dos tanques por ubicación, uno de concreto y otro de acero; en este último caso, la CAASD informó que el tanque de acero de El Moscoso Puello fue identificado para una rehabilitación programada, con correcciones iniciales ya ejecutadas.

Respecto a los tanques ubicados en el kilómetro 9, la institución indicó que fueron evaluados y continúan en condiciones operativas, aunque requieren mantenimiento preventivo.

Programa integral de modernización

La CAASD explicó que estas intervenciones forman parte de un programa integral de modernización, mantenimiento preventivo y rehabilitación de infraestructuras hidráulicas, desarrollado en respuesta a necesidades técnicas del sistema y a inquietudes expresadas por sectores comunitarios.

Dentro de este programa, la entidad informó que ya fueron rehabilitados y entregados los tanques de Palmar de Herrera, Jardín Genoveva, El Milloncito, Buenaventuranza, Juan Pablo II y Villa de los Milagros.

Asimismo, indicó que 11 tanques adicionales están programados para procesos de rehabilitación completa, mientras que las infraestructuras de María Auxiliadora, Esther, Gualey y La Monumental se encuentran en fase de rehabilitación, con entrega prevista para principios del próximo año.

La institución señaló que los trabajos se sustentan en levantamientos técnicos, inspecciones estructurales y metodologías de ingeniería, incluyendo sistemas de impermeabilización certificados, con el objetivo de prolongar la vida útil de los tanques y preservar la calidad del agua potable.

Finalmente, la CAASD informó que mantiene coordinación con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, así como protocolos activos de supervisión técnica, para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo.

