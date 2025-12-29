El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, afirmó este lunes que están por concluirse los trabajos de sustitución del tramo de tubería de aducción de 60 pulgadas colapsada en Sabana Iglesia el pasado 25 de diciembre, y prometió que este martes se reestablecerá el servicio de agua potable.

El funcionario, que ha sido blanco de críticas por presuntamente no actuar a tiempo, pese a conocer la vulnerabilidad de la red de distribución de agua, indicó hoy que los trabajos están en el proceso de encofrado, para posteriormente vaciar el hormigón armado sobre el tramo de tubería sustituida.

“Con Dios delante, hoy estaremos vaciando el hormigón armado. El tipo de hormigón que tenemos aquí necesita unas 16 horas de secado para evitar inconvenientes, es decir que la noche del martes empezaremos a bombear y el servicio llegará de manera paulatina”, explicó el funcionario.

El también presidente municipal del PRM añadió que se mantendrán trabajando en jornada continua hasta concluir con la corrección de la avería para poder restablecer el servicio de agua potable.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más