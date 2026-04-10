La decisión del Gobierno dominicano de transferir la totalidad de los ingresos generados por los consulados a la Cuenta Única del Tesoro, anunciada el pasado lunes 6 de abril por el canciller Roberto Álvarez, surge en medio de un largo historial de escándalos que han marcado el funcionamiento del servicio consular en el país.

Opinio Díaz viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios.

La medida, explicada por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, establece que “la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro”, como parte de una reforma que busca instaurar un modelo basado en la integridad y la transparencia.

Un sistema históricamente marcado por la discrecionalidad

Durante décadas, los consulados dominicanos operaron con amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de fondos provenientes de servicios como pasaportes, visas y legalizaciones, con escasa fiscalización.

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Investigaciones periodísticas han documentado cómo el servicio exterior se convirtió en un espacio permeado por el clientelismo político, con nóminas infladas, presencia de familiares y designaciones vinculadas al favoritismo partidario.

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Este modelo convirtió a muchos consulados en estructuras autónomas, donde el control de los recursos respondía más a intereses particulares que a criterios institucionales.

Casos que marcaron el deterioro del sistema consular

Narcotráfico desde funciones diplomáticas

Uno de los casos más graves fue el de Jeremías Jiménez Cruz, exvicecónsul en Alemania y cónsul en Jamaica, condenado en 2022 a 15 años de prisión en Estados Unidos por utilizar su posición para traficar cocaína.

Jeremías Jiménez, exconsul dominicano.

Según las autoridades estadounidenses, el exfuncionario abusó de su cargo para facilitar operaciones ilícitas, incluso utilizando conexiones diplomáticas y aeronaves.

Venta de visas en la frontera

En 2021, el entonces cónsul en Juana Méndez, Haití, José Altagracia Valenzuela Arias, fue destituido tras denuncias de una presunta red de venta masiva de visas, evidenciada tras la incautación de decenas de pasaportes y dinero en efectivo.

José Altagracia Valenzuela Arias, ex cónsul de Juana Méndez, Haití.

El caso puso en evidencia las vulnerabilidades del sistema consular en zonas fronterizas.

Redes criminales y ciberdelito

En 2025, la exvicecónsul en Aruba, Leony Esmeralda Croes, fue señalada por su presunta vinculación a una red de piratería digital internacional que habría generado pérdidas superiores a los 20 millones de dólares.

Leony Esmeralda Croes, exvicecónsul de Aruba.

Este caso evidenció que las irregularidades en el servicio consular también se extienden a delitos tecnológicos sofisticados.

Deudas y controversias administrativas

A inicios de los años 2000, el excónsul en Nueva York, Héctor Bienvenido Pérez, fue señalado por dejar una deuda de 80,000 dólares en la legación diplomática.

Consulado de la República Dominicana en Nueva York.

Más recientemente, el consulado dominicano en Nueva York ha sido objeto de críticas por decisiones administrativas, incluyendo denuncias de pensiones irregulares a empleados.

¿Qué cambia con la nueva disposición?

La reforma anunciada por la Cancillería busca atacar el núcleo del problema: el control directo de los fondos por parte de los cónsules.

Entre los principales objetivos de la medida figuran:

Eliminar la discrecionalidad en el manejo de los recursos.

en el manejo de los recursos. Garantizar trazabilidad financiera de los ingresos consulares.

de los ingresos consulares. Reducir los incentivos de corrupción .

. Fortalecer la institucionalidad del servicio exterior.

Al centralizar los ingresos en la Cuenta Única del Tesoro, el Estado busca establecer controles más estrictos y transparentes.

El reto: más allá del control financiero

Sin embargo, expertos coinciden en que la reforma, aunque necesaria, no es suficiente por sí sola.

Los escándalos que han afectado al servicio consular dominicano abarcan no solo el manejo de fondos, sino también narcotráfico, tráfico de documentos, redes criminales y clientelismo político.

En ese sentido, el verdadero desafío será avanzar hacia una profesionalización real de la carrera diplomática, que limite las designaciones por razones políticas y fortalezca la meritocracia.

Una reforma en medio de expectativas

La decisión del Gobierno se produce en un contexto en el que la transparencia en la gestión pública es cada vez más demandada por la ciudadanía.

La interrogante ahora es si esta medida marcará un punto de inflexión en la historia del servicio exterior dominicano o si se convertirá en un nuevo intento fallido de reforma.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más