La mayoría de los participantes en una encuesta realizada por Acento en sus redes sociales manifestó estar en desacuerdo con que el Gobierno reduzca los subsidios a los combustibles y la electricidad, como recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Instagram, el 57 % de los participantes respondió que no está de acuerdo con la reducción de los subsidios, frente a un 43 % que favorece la medida. La consulta registraba 14 respuestas al momento de la captura de los resultados.

En X, el rechazo fue mayor porque el 66.7 % votó en contra de la propuesta, mientras que el 33.3 % manifestó estar de acuerdo.

La pregunta planteada por Acento fue: ¿Está de acuerdo con que el Gobierno reduzca los subsidios a los combustibles y la electricidad, como recomienda el FMI?

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Encuesta Acento.

La discusión también se trasladó a los comentarios de Instagram, donde algunos usuarios cuestionaron el manejo de los recursos públicos y la carga impositiva sobre los combustibles.

"Que dejen de enriquecerse tanto los funcionarios y después hablamos", escribió el usuario @jacollagroup en respuesta a la consulta.

Otro comentarista cuestionó que se hable de reducir los subsidios cuando, a su juicio, los combustibles en el país tienen precios elevados en comparación con otros países de la región y el Gobierno cobra más de RD$ 100 en impuestos por galón.

Encuesta Acento sobre los subsidios del gobierno.

¿Cuánto destina el Gobierno a los subsidios?

Los subsidios a los combustibles y la electricidad representan recursos que el Estado utiliza para amortiguar el impacto de los costos energéticos sobre los consumidores.

En el caso de los combustibles, el Gobierno asume parte del costo para evitar que las variaciones de los precios internacionales del petróleo se trasladen completamente a los precios que pagan los consumidores en el mercado local.

En 2025, el Estado destinó alrededor de RD$11,500 millones a subsidiar los combustibles, según cifras ofrecidas por el presidente Luis Abinader.

En el sector eléctrico, las transferencias del Gobierno ascendieron a RD$103,200 millones durante ese mismo año, recursos dirigidos a cubrir las necesidades del sistema eléctrico.

La presión sobre las finanzas públicas aumentó durante 2026 debido a los elevados precios internacionales de la energía. El Banco Central indicó que el traslado parcial de esos aumentos a los precios internos provocó un incremento significativo de los subsidios a los combustibles y la electricidad.

¿Qué recomienda el FMI?

En su evaluación de la economía dominicana correspondiente a noviembre de 2026, el Fondo Monetario Internacional planteó que reducir el costo de los subsidios energéticos debe ser una prioridad para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El organismo recomendó establecer un mecanismo automático para fijar los precios de los combustibles y dirigir las ayudas de manera más específica hacia los grupos de menores ingresos. Para el sector eléctrico, sugirió mejorar la focalización de los subsidios, aplicar ajustes graduales en las tarifas y reducir las pérdidas de distribución.

El FMI considera que estas medidas permitirían liberar recursos para destinarlos a la inversión pública y el gasto social. Sus recomendaciones se producen en un contexto de mayores presiones fiscales, con una propuesta de presupuesto reformulado para 2026 que contempla un déficit equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), por encima del 3.2 % previsto originalmente.

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