El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de Port Samaná, una terminal de cruceros construida en las instalaciones del histórico Puerto Duarte, en Arroyo Barril, provincia Samaná, con una inversión anunciada de US$90 millones.

El proyecto fue desarrollado mediante un contrato de alianza público-privada entre el Estado dominicano y la empresa ITM Group. Según las estimaciones presentadas durante el acto, la terminal podría generar 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, además de recibir 250,000 cruceristas en 2027 y alcanzar un millón de visitantes en 2030.

Durante la inauguración, Abinader sostuvo que la nueva infraestructura puede convertirse en un motor económico para Arroyo Barril, Sánchez, Samaná y otras comunidades de la región. También destacó la necesidad de que el desarrollo turístico esté acompañado de medidas de sostenibilidad ambiental y social.

El mandatario recordó que el proyecto comenzó a concebirse en octubre de 2020 y afirmó que su ejecución permitió al Gobierno mejorar los procedimientos para desarrollar iniciativas mediante alianzas público-privadas.

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Banreservas financió US$ 44.4 millones

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que la entidad financió US$ 44.4 millones de los US$ 90 millones anunciados para la construcción de Port Samaná. También aprobó una línea de crédito de un millón de dólares para capital de trabajo.

Aguilera indicó que la relación financiera con ITM Group incluye otros proyectos portuarios, entre ellos Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales. Según sus declaraciones, los financiamientos aprobados para las tres terminales superan los US$114 millones.

El ejecutivo también señaló que la cartera de financiamiento turístico de Banreservas supera los RD$ 61,000 millones.

Las proyecciones de crecimiento del turismo de cruceros

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el país proyecta cerrar 2026 con 12.5 millones de visitantes, una cifra que calificó como récord para el sector.

En cuanto al turismo de cruceros, sostuvo que la llegada de pasajeros por esa vía pasó de 986,000 al inicio de la actual gestión gubernamental a una proyección superior a los tres millones al cierre de este año.

Por su parte, el CEO de ITM Group, Mauricio Hamui, anunció que la empresa proyecta recibir en 2028 unos 2.7 millones de pasajeros a través de sus terminales de Taíno Bay, Cabo Rojo y Port Samaná. De ese total, más de 540,000 corresponderían a la terminal de Samaná.

Las cifras corresponden a proyecciones de las autoridades y de la empresa operadora. Su cumplimiento dependerá de la llegada de cruceros, la demanda de las navieras y la capacidad de la terminal para recibir pasajeros.

Collado también informó que el Gobierno ha destinado más de RD$ 2,000 millones a obras en la provincia de Samaná. Entre las intervenciones mencionó RD$600 millones para el malecón de Samaná, más de RD$ 200 millones para el rescate de playa Las Galeras y RD$ 250 millones para la recuperación de Pueblo de los Pescadores.

Asimismo, indicó que se invirtieron RD$ 80 millones en el asfaltado de Arroyo Barril y que se ejecutan otros RD$ 100 millones para esos trabajos.

Un contrato de 33 años bajo la Ley 47-20

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo, explicó que Port Samaná es la primera obra desarrollada bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

Según detalló, el contrato tiene una vigencia de 33 años y el capital fue aportado en su totalidad por el sector privado. Añadió que, bajo este modelo, el Estado conserva la propiedad del activo y la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento del contrato, en coordinación con la DGAPP.

El director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, señaló que Port Samaná es la séptima terminal de cruceros del país y que esta inauguración corresponde a una primera etapa del proyecto. Adelantó que las instalaciones contemplan un parque temático y otros espacios para los visitantes.

De puerto histórico a terminal de cruceros

Port Samaná ocupa las instalaciones del Puerto Duarte, en Arroyo Barril, que durante la década de 1970 recibió actividad portuaria y cruceros.

La nueva infraestructura incluye la rehabilitación y adecuación de las instalaciones, mejoras en el muelle y las áreas de atraque, así como espacios comerciales, recreativos y servicios para los pasajeros.

El proyecto busca incorporar a Samaná a la oferta de terminales de cruceros del país. Sin embargo, las proyecciones de empleos y visitantes anunciadas durante la inauguración deberán contrastarse con los resultados de operación de la terminal en los próximos años.

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