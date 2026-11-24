La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 3 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento del recurso de apelación contra la medida de arresto domiciliario impuesta a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, implicada en el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El tribunal dispuso la suspensión para que el Ministerio Público y la parte querellante puedan tomar conocimiento de la glosa procesal depositada en secretaría. También ordenó reiterar las citaciones a las partes que no estuvieron presentes.

Reyes Durán figura entre los médicos incluidos por el Ministerio Público en la investigación denominada Operación Cobra, relacionada con un presunto entramado que habría utilizado recursos de Senasa para distraer fondos públicos.

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El órgano acusador atribuye a los imputados, con distintos niveles de participación, delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.

Médicos incluidos en el expediente

En el expediente de la Operación Cobra 2.0-A, junto a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más