El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este martes sus condolencias por el fallecimiento del comandante del Ejército Rebelde Delio Gómez Ochoa, reconocido como Héroe Nacional de la República Dominicana, quien murió a los 97 años.

En un mensaje dirigido a sus familiares, amigos y compañeros, el mandatario cubano manifestó su pesar por la muerte del combatiente, cuya trayectoria quedó vinculada a las luchas revolucionarias de Cuba y República Dominicana.

"A familiares, amigos y compañeros del Comandante del Ejército Rebelde Delio Gómez Ochoa expresamos nuestras más sentidas condolencias por su fallecimiento hoy a los 97 años", escribió Díaz-Canel.

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El gobernante destacó la participación de Gómez Ochoa en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra junto a Fidel Castro, así como su desempeño como jefe del IV Frente Oriental Simón Bolívar.

También recordó su participación en la lucha armada contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, una causa a la que se incorporó tras el triunfo de la Revolución cubana.

«Él es de las figuras que unen para siempre la historia de Cuba y República Dominicana», expresó Díaz-Canel al referirse al legado del comandante.

Gómez Ochoa participó en la expedición armada de junio de 1959, organizada para combatir el régimen trujillista. Tras la llegada de los expedicionarios al territorio dominicano, fue capturado, encarcelado y sometido a torturas.

Su participación en aquella gesta y su compromiso con la causa antitrujillista le valieron el reconocimiento como Héroe Nacional dominicano.

La muerte de Gómez Ochoa representa la partida de una figura histórica que enlazó, a través de su trayectoria revolucionaria, la historia de ambos pueblos caribeños.

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