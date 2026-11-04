Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenaron la realización de un peritaje especializado para evaluar la capacidad cognitiva del imputado Jean Andrés Pumarol Fernández, con el propósito de determinar si se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial y ejercer plenamente sus derechos durante el juicio de fondo.

Durante la audiencia, las magistradas explicaron que la evaluación deberá realizarse bajo indicaciones específicas y que el perito responsable tendrá que comparecer a la próxima sesión para responder las interrogantes del tribunal, aclarar posibles imprecisiones y ofrecer las explicaciones necesarias para la toma de decisiones procesales.

Las juezas también dispusieron que se establezcan los plazos correspondientes para la realización del peritaje y para que las partes puedan examinar sus resultados, formular observaciones y presentar las objeciones que consideren pertinentes.

Asimismo, señalaron que cualquier aspecto que requiera corrección o aclaración deberá ser comunicado oportunamente, a fin de garantizar las condiciones procesales necesarias para la continuación del juicio.

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Defensa solicita variación de la medida

Durante la audiencia, el abogado de la defensa, Richard Martínez, solicitó la aplicación de medidas de coerción menos gravosas a favor de Jean Andrés Pumarol Fernández.

Entre sus pedimentos, planteó que se le imponga una garantía económica, que se disponga su puesta en libertad.

La defensa fundamentó su solicitud en la condición del imputado y en la necesidad de que se determine su capacidad para comprender la ilicitud de sus actuaciones al momento de los hechos y enfrentar el proceso penal.

Ministerio Público se opone a declaratoria de inimputabilidad

De su lado, el Ministerio Público manifestó su oposición al pedimento de la defensa para que se declare la inimputabilidad del acusado.

Como argumento, hizo referencia a un peritaje realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuya conclusión establece que, al momento de la evaluación, el imputado presentaba concentración, memoria, capacidad de expresión, percepción e inteligencia, así como condiciones para comprender los hechos que se le imputan, continuar el proceso judicial y ofrecer un testimonio en audiencia.

La representación del órgano acusador sostuvo que esas conclusiones fueron emitidas por un profesional con las competencias necesarias para realizar la evaluación.

No obstante, reconoció que se trata de una condición de salud mental de carácter episódico y fluctuante, por lo que consideró necesario valorar los elementos científicos disponibles antes de adoptar una decisión sobre la inimputabilidad.

Juicio continuará el 30 de noviembre

Las magistradas precisaron que en esta etapa están examinando las reglas procesales que deben aplicarse para garantizar el desarrollo del juicio, sin entrar todavía a valorar los aspectos relacionados directamente con el fondo de la acusación.

Debido a las diligencias pendientes y a la evaluación especializada ordenada, el tribunal consideró que no era posible continuar con el proceso durante la próxima semana.

En consecuencia, fijó para el 30 de noviembre de 2026 la continuación de la audiencia, fecha en la que el perito deberá comparecer para responder las interrogantes de las juezas y aportar los elementos necesarios para determinar los pasos procesales correspondientes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más