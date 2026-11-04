República Dominicana mantiene brechas de inseguridad alimentaria pese a haber salido del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras el costo de una canasta de alimentación saludable continúa en aumento, advirtió la ingeniera química e investigadora Gaudy Suzaña.

Durante el encuentro "Sistemas alimentarios para un mejor mañana", Suzaña explicó que el indicador del hambre mide específicamente la disponibilidad de calorías, por lo que salir de esa clasificación no significa que hayan desaparecido las dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

"Una de las cosas que es conocida es que República Dominicana acaba de salir del Mapa del Hambre gracias a los trabajos que se han venido haciendo los últimos 15 años. Sin embargo, existe una brecha, ya que esto lo que mide es específicamente las calorías que tenemos disponibles", expresó.

La investigadora sostuvo que el país necesita fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores que intervienen en la cadena alimentaria y avanzar en la transformación de los productos agrícolas nacionales, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en aumentar la producción.

"Somos conocidos por productos agrícolas frescos. Sin embargo, tenemos que aportar a la transformación de nuestros productos, aportar a la tecnificación, aportar a aumentar la cadena de vida a través de mejora de formulación, a través de mejora de empaque", manifestó.

Asimismo, señaló que la inocuidad debe garantizarse durante todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el transporte y la comercialización.

En cuanto a los mercados municipales, Suzaña indicó que representan una particularidad para la supervisión sanitaria, debido a que Salud Pública es el ente regulador, mientras que estos establecimientos pertenecen a los ayuntamientos, cada uno con características propias.

"Los mercados tienen una complejidad peculiar y es que aunque Salud Pública es el ente regulatorio, pertenecen a ayuntamientos y los ayuntamientos cada uno tiene su propia peculiaridad", explicó.

También destacó que las exigencias de los consumidores están impulsando cambios en la exhibición de los productos. Señaló que durante una visita reciente a un mercado observó alimentos colocados sobre canastas y no directamente en el suelo.

La especialista recordó que la inocuidad implica reducir los peligros químicos, biológicos y físicos que pueden afectar los alimentos antes de llegar al consumidor.

"Tenemos que llevar esa inocuidad, gestionar, reducir o minimizar los peligros químicos, biológicos y físicos desde la producción primaria hasta la mesa del consumidor", afirmó.

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