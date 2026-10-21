La Junta Central Electoral (JCE) implementará a partir del próximo 2 de noviembre nuevas modalidades de atención para los dominicanos que acudan a determinadas oficinas del Voto Dominicano en el Exterior a renovar la nueva cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral.

La institución informó que en algunas dependencias será eliminado el sistema de citas previas y los ciudadanos serán atendidos por orden de llegada, sujeto a una cantidad determinada de turnos y a la capacidad operativa de cada oficina.

Esta modalidad se aplicará en las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) de Atlanta, Toronto, Montreal, Panamá, Curazao, Valencia y Holanda.

También estará disponible en las oficinas satélites de Springfield, Ottawa, Chicago, Ciudad de México, Tampa, Aruba, Génova y Sevilla, así como en los puntos fijos de Waterbury, Connecticut, y Providencia, Chile.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Modelo con citas y sin citas

La JCE también implementará, desde la misma fecha, un modelo dual o híbrido de atención, mediante el cual serán recibidas tanto personas con citas programadas como ciudadanos que acudan sin haber reservado previamente.

Quienes tengan cita serán atendidos conforme al horario seleccionado, mientras que las personas sin cita recibirán el servicio por orden de llegada, de acuerdo con la disponibilidad de turnos y la capacidad operativa de cada dependencia.

Este modelo se aplicará en las OSE de Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Reading, Washington, Filadelfia, Providence, California, Puerto Rico, Miami, Orlando, San Martín, Vitacura, Madrid, Barcelona, Milán y Zúrich.

También estará vigente en las oficinas satélites de Bronx, Perth Amboy, Lawrence y Houston, así como en los puntos fijos de Long Island, Camden y Allentown.

JCE aprueba instructivo para organizar el proceso

Como parte de las medidas, la JCE aprobó el “Instructivo para la organización y atención de ciudadanos en proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en las OSE, oficinas satélites y puntos fijos”.

El documento establece las pautas que deberán seguir las dependencias para organizar y brindar atención a los dominicanos durante el proceso de renovación de sus documentos de identidad en el exterior.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más