Los abogados Valentín Medrano y Carlos Balcácer informaron sobre la presentación de una querella contra el director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, por presuntas irregularidades relacionadas con muertes de civiles reportadas como “intercambios de disparos”.

Durante una convocatoria a los medios de comunicación, Medrano manifestó su preocupación por lo que considera una aplicación de facto de la pena de muerte en el país, al alegar que agentes policiales estarían ultimando a ciudadanos sin que se respeten las garantías legales.

El jurista afirmó que su iniciativa busca defender el derecho a la vida y el debido proceso, independientemente de que las personas involucradas estén vinculadas o no a actividades delictivas.

“No somos defensores de delincuentes, no andamos abogando por delincuentes; abogamos por el respeto a la vida, la garantía de la vida y el respeto de los derechos de cada ciudadano dominicano”, expresó Medrano.

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Denuncian presuntas fallas en los procedimientos

De su lado, Balcácer indicó que el grupo de abogados depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República el pasado día 12, pero que, según afirmó, todavía no había recibido respuesta. Por esa razón, anunció la presentación de una querella ante las autoridades del Distrito Nacional.

El abogado cuestionó los procedimientos aplicados en casos de muertes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos y alegó que no siempre se agotan los protocolos necesarios para documentar las circunstancias de los hechos.

Entre las irregularidades que denunció figuran el manejo de las armas de fuego presuntamente utilizadas en esos enfrentamientos y su incorporación a la cadena de custodia. Sostuvo que estos procedimientos son necesarios para verificar la numeración de las armas y garantizar que las evidencias sean examinadas durante las investigaciones.

También señaló supuestas deficiencias en el procesamiento de las escenas del crimen y afirmó que, en algunos casos, los agentes policiales intervendrían antes de la llegada del médico legista.

Durante sus declaraciones, Balcácer hizo referencia a un caso en el que, según aseguró, cámaras de seguridad captaron una camioneta blanca. El jurista cuestionó que sus ocupantes no hayan sido sometidos a medidas de coerción.

Asimismo, denunció presuntas irregularidades en el manejo de actas y en las actuaciones de algunos representantes del Ministerio Público.

Reclaman investigaciones conforme a la ley

Los abogados indicaron que la iniciativa tiene carácter colectivo y que han mantenido contacto con familiares de personas que, según alegan, murieron en circunstancias irregulares durante actuaciones policiales.

Ambos insistieron en que su reclamo no busca favorecer a personas vinculadas a actividades delictivas, sino garantizar que las muertes sean investigadas conforme a los procedimientos legales y que se establezcan las responsabilidades correspondientes si se comprueba que hubo actuaciones ilegales.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más