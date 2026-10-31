La Junta Central Electoral (JCE) informó que a partir del lunes 2 de noviembre de 2026 entrará en vigencia un nuevo horario de atención en los 10 Centros de Cedulación que operan bajo la modalidad de servicio extendido en distintas localidades del país.

Lunes a viernes: de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Sábados: de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Domingos y días feriados: de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los centros que tendrán este horario están ubicados en La Feria, Herrera, Las Américas, Barahona, San Francisco de Macorís, La Romana (Santa Rosa), La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Santiago (Cuesta Colorada).

Más de cuatro millones de nuevas cédulas entregadas

El proceso de renovación masiva de la cédula de identidad y electoral inició el 12 de abril de 2026 y está previsto que concluya el 31 de marzo de 2027 en el territorio nacional.

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por la JCE, al 13 de octubre se habían entregado 4,009,576 nuevas cédulas, mientras que otras 194,019 estaban listas para ser retiradas por sus titulares.

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La institución precisó que 4,203,595 personas habían completado el procesamiento de sus datos, lo que representaba aproximadamente el 48 % de ejecución del proyecto.

La JCE exhortó a los ciudadanos que todavía no cuentan con el nuevo documento a realizar el trámite con anticipación, para evitar largas filas durante los últimos meses del proceso.

Asimismo, recordó que la cédula anterior dejará de ser aceptada en el territorio nacional a partir del 1 de abril de 2027.

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