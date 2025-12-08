El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que aplicará medidas especiales para regular la circulación de vehículos de carga durante los feriados de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, con el propósito de fortalecer la seguridad vial en los días de mayor movilidad del año.

Las restricciones estarán vigentes desde el martes 23 de diciembre de 2025, a las 6:00 de la mañana, hasta el viernes 26 de diciembre, a las 5:00 de la mañana, y nuevamente desde el martes 30 de diciembre de 2025, a las 6:00 de la mañana, hasta el viernes 2 de enero de 2026, a las 5:00 de la mañana.

Estas disposiciones incluyen los permisos emitidos para la Zona de Acceso Restringido (ZAR) y se sustentan en la Resolución 011-2025.

El Intrant explicó que otorgará permisos especiales de manera condicionada para garantizar el abastecimiento de productos prioritarios durante las festividades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre ellos se encuentran combustible, agua, alimentos, juguetes, medicamentos, equipos médicos, desechos hospitalarios, transporte de valores y otros insumos esenciales. Para solicitar estos permisos, las empresas deben estar registradas en la plataforma digital del Intrant como Operadores de Transporte de Carga.

La institución aclaró que no se emitirán permisos para camiones con doble cola o doble remolque, cargas sobredimensionadas o con sobrepeso, debido al riesgo que representan en períodos de alta movilidad.

Asimismo, reiteró que quedan exentos de la disposición los vehículos destinados a servicios esenciales, como camionetas, furgonetas, ambulancias, unidades de emergencia, camiones de agua en cisterna y aquellos identificados como equipos de mantenimiento de electricidad, telefonía, cable, vías públicas, asistencia vial e higiene urbana.

El Intrant recordó que estas medidas buscan proteger vidas y evitar incidentes, por lo que exhortó a los operadores a cumplir con las disposiciones establecidas.

El incumplimiento será sancionado con el equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado, conforme lo establece la Ley 63-17 y el Reglamento 258-20.

En ese sentido, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó la importancia de estas medidas para salvaguardar a la población durante las festividades.

“Nuestro mayor compromiso es proteger vidas. Estas acciones nos permiten reducir riesgos en las vías y asegurar que cada familia dominicana pueda llegar a su destino con tranquilidad y celebrar estos días en paz”, dijo.

La institución reiteró que, aun fuera de los períodos restringidos, los vehículos de carga deben respetar las normas de circulación: no exceder los 70 km/h en carreteras troncales, asegurar adecuadamente la carga, cubrir materiales sueltos con lona y transitar por el carril derecho.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más