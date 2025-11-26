El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Pascual Cruz Méndez encabezó una reunión de coordinación con representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y los principales centros comerciales del Gran Santo Domingo, con el objetivo de garantizar una movilidad eficiente y ordenada durante el fin de semana del 'Viernes Negro' o Black Friday.
Durante el encuentro, se establecieron medidas conjuntas para anticipar y mitigar posibles congestionamientos en las zonas de mayor actividad comercial, reforzando la presencia de agentes de tránsito, la supervisión operativa y la implementación de rutas de apoyo en puntos estratégicos.
El general Cruz Méndez destacó que el objetivo es trabajar en unidad para asegurar que los ciudadanos puedan desplazarse con mayor fluidez y seguridad, especialmente en jornadas donde el flujo vehicular se incrementa significativamente.
De su lado, los representantes las plazas comerciales Ágora Mall, Sambil, Carrefour, Blue Mall, Megacentro, Acrópolis, BM Cargo, Grupo Ramos, Plaza Central, Distribuidora Corripio y Plaza Lama, expresaron su disposición de colaborar con las autoridades para optimizar la movilidad en sus entornos.
