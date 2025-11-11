Inician vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura para llenar vacantes en la SCJ y el TSE

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), inició este martes las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), fortaleciendo así la institucionalidad y la democracia del país.

La sesión, que inició a las 9:30 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, y que encabeza el presidente Luis Abinader, contempla la evaluación de 21 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.

En la reunión participan los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

Los postulantes son:

1) Elisa Alexandra Abreu Jiménez (TSE)

2) Édynson Francisco Alarcón Polanco (SCJ)

3) Juan Angomás Alcántara (TSE)

4) Melkis Antigua (SCJ o TSE)

5) Miguelina de Jesús Beard Gómez (SCJ)

6) Joaquincito Bocio Familia (TSE)

7) Francisco Eugenio Cabrera Mata (TSE)

8) Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo (TSE)

9) Julio César Emilio Canó Alfau (SCJ)

10) Úrsula Josefina Carrasco Márquez de Suberví (SCJ o TSE)

11) Yrcania Ibelice Casado Pimentel (SCJ o TSE)

12) Freddy Ángel Castro Díaz (TSE)

13) Franklin Emilio Concepción Acosta (SCJ)

14) Karina Concepción Medina (SCJ)

15) Juan Bautista Cuevas Medrano (TSE)

16) Ylona María de la Rocha Camilo (SCJ)

17) Matías Modesto del Rosario Romero (SCJ)

18) Erasmo Durán Beltre (SCJ o TSE)

19) William Radhamés Encarnación Mejía (SCJ o TSE)

20) Fernando Fernández Cruz (TSE)

21) Catalina Ferrera Cuevas (SCJ)

