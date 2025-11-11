El apagón general registrado hoy martes en República Dominicana recuerda el ocurrido en la península ibérica el 28 de abril, donde un fenómeno de sobretensiones provocó una reacción en cadena en la red eléctrica, dejando sin servicio a millones de usuarios durante casi nueve horas.

En el caso dominicano, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que la causa fue una avería en el sistema de transmisión, lo que generó una interrupción total del servicio eléctrico a nivel nacional.

Aunque en España el incidente tuvo origen en una anomalía externa que afectó a la estabilidad del sistema interconectado europeo, en República Dominicana el problema se concentró en la infraestructura interna de transmisión, según precisó la ETED.

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, Celso Marranzini, explicó que la falla afectó a las generadoras y que el restablecimiento del servicio podría tomar entre dos y tres horas, una respuesta significativamente más rápida que la registrada en el caso europeo.

A diferencia de República Dominicana, la red española forma parte de un entramado continental que puede propagar incidentes en segundos, afectando no solo a España, sino a otros como Portugal, Andorra y parte de Francia. En Quisqueya, el sistema opera de manera más aislada, solo a nivel nacional, lo que limita la expansión del daño.

