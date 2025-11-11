La Policía Nacional informó que investiga el hallazgo del cadáver de una niña de un año este martes junto a un contenedor de basura en la avenida Iberoamericana, próximo al Parque del Este, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

Según el vocero de la entidad, coronel Diego Pesqueira, la menor había fallecido el día anterior en su vivienda, de acuerdo con los reportes preliminares.

Pesqueira explicó que ayer, el personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 acudió al lugar de residencia de la menor tras una llamada de los familiares, pero que al llegar, la niña ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso o si el personal de emergencia se comunicó con las autoridades competentes para hacer el levantamiento e iniciar una investigación sobre el fallecimiento de la menor.

De acuerdo con la versión policial, los padres habrían comunicado a los vecinos que trasladarían el cuerpo para darle sepultura, pero luego lo habrían abandonaron al lado del contenedor y huyeron del lugar.

El director de Comunicaciones de la Policía agregó que la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Ministerio Público mantienen abierta una investigación para localizar a los responsables y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

La Policía Nacional ofrecerá en las próximas horas una nota oficial con los detalles del caso.

