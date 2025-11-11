Una niña de aproximadamente un año de edad fue hallada sin vida dentro de un contenedor de basura en la avenida Iberoamericana, sector Los Tres Ojos, Santo Domingo Este.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Según medios, pasadas las diez de la mañana se aguardaba la llegada del médico legista para proceder al levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento se desconocen otros detalles sobre el caso y las autoridades no han ofrecido información adicional.
