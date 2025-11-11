El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que, de manera paralela, las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallo en el sistema que provocó un apagón a nivel nacional, así como reestablecer el suministro energético "lo antes posible".

En ese sentido, el funcionario adelantó que el restablecimiento de la energía a nivel nacional se está ejecutando de manera gradual.

“Es un proceso que va paso a paso, toma cierto tiempo restablecer el servicio, pero se irá realizando de manera gradual. En estos momentos estamos creando la atención adecuada en las líneas para que las principales fuentes de generación puedan ir entrando paulatinamente al sistema y ofrecer el servicio a la población”, explicó.

Santos destacó que mantendrá informada a la población sobre los avances de la situación.

Sobre el incidente que generó la interrupción en el suministro, el ministro de Energía y Minas, detalló que a la 1:23 p.m. de este martes se registró una avería en la subestación San Pedro 1, lo que provocó un apagón general o blackout en todo el país.

Santos indicó las brigadas trabajan para restablecer el servicio eléctrico, asegurando que esa es en estos momentos la principal prioridad del Gobierno.

“Estamos trabajando para restablecer el servicio lo más rápido posible, esa es nuestra prioridad”, afirmó.

El apagón provocó la suspensión de los servicios del Metro de Santo Domingo y el Teleférico, además ha generado el uso masivo de plantas eléctricas en distintos puntos del país.

Generación programada a las ‏‎5:00:40 p. m. Fuente: Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC)

Generación programada a las ‏‎6:14:17 p. m. Fuente: Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC)

La generación programada es la cantidad de electricidad que se espera generar, según lo planificado por el sistema eléctrico.

es la cantidad de electricidad que se espera generar, según lo planificado por el sistema eléctrico. La generación bruta es la cantidad total de energía eléctrica producida.

La desviación es la diferencia entre la generación programada y la generación real (la cantidad que realmente se produjo).