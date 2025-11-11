Leonel y su partido FP en primera fila para criticar el apagón nacional

El partido opositor la Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández se acomodó en la primera fila entre quienes han criticado con severidad el apagón que afecta al país, donde se instaló también María Teresa Cabrera del Frente Amplio asimismo con manifestaciones de censura contra el Gobierno del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El PRM "ha destruído" a la República Dominicana y "por su ineficiencia" el país sufre un apagón general ante lo cual el 30 de noviembre próximo "tomaremos las calles" para demostrarle que "el pueblo puede más", dijo la tolda de Leonel.

Este dijo a su vez que "la indignación del pueblo está más que justificada" ante una ineficiencia que "no podría ser mayor", fruto de "un descuido incalificable".

