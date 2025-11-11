El apagón nacional de este martes puso nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico nacional y la falta de previsión técnica e institucional para garantizar un servicio estable y seguro a la ciudadanía, sostuvo María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio.

Exigió una investigación exhaustiva e inmediata sobre el apagón general producido por una falla en la subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), ubicada en San Pedro de Macorís, que provocó la salida en cadena de todas las plantas generadoras, incluyendo las de Punta Catalina,

“No es aceptable que en pleno siglo XXI un fallo en una subestación provoque el colapso total del sistema eléctrico nacional. Este hecho debe ser esclarecido y asumido con responsabilidad, sin maquillajes ni evasivas”, declaró María Teresa Cabrera, quien además reclamó transparencia absoluta en la información sobre las causas y los responsables del evento.

Un impacto devastador

El Frente Amplio alertó que este tipo de apagones tiene un impacto devastador en los sectores productivos, afectando industrias, comercios, hospitales, y la vida cotidiana de millones de dominicanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Cada hora sin energía representa pérdidas económicas, interrupciones en los servicios esenciales y un retroceso para la ya golpeada economía popular”, advirtió la organización.

La organización política exigió al Gobierno y a las autoridades del sector eléctrico incluyendo la ETED, la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas rendir cuentas al país y establecer un plan de emergencia nacional que garantice la estabilidad y seguridad del sistema de transmisión.

Finalmente, el Frente Amplio reiteró que este apagón “no puede ser tratado como un simple evento técnico”, sino como un síntoma estructural de la falta de inversión pública transparente, planificación y supervisión efectiva del sistema energético nacional, que continúa hipotecado por intereses privados.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más