Hoy es viernes 13, ¿por qué se relaciona con la mala suerte y cómo llegó a Latinoamérica?

El viernes 13 es una de las fechas más asociadas con la mala suerte en distintas partes del mundo. Para algunas personas representa un día en el que es mejor evitar viajes, bodas o decisiones importantes; para otras, es simplemente una superstición que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Pero ¿de dónde viene el temor a esta fecha y cómo llegó a formar parte del imaginario popular de América Latina?

Aunque existen diferentes teorías sobre su origen, la creencia se relaciona principalmente con interpretaciones religiosas, relatos históricos y la asociación del número 13 con acontecimientos desafortunados.

Las teorías detrás del viernes 13

Una de las explicaciones más conocidas tiene su origen en la tradición cristiana y la Última Cena, en la que Jesús compartió con sus doce apóstoles. Judas Iscariote, quien posteriormente lo traicionó, suele ser identificado como el decimotercer comensal. Esta interpretación contribuyó a relacionar el número 13 con la traición y la desgracia.

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Otra teoría apunta al viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó detener a numerosos integrantes de la Orden de los Caballeros Templarios. La persecución y las posteriores ejecuciones alimentaron relatos que vinculan aquella fecha con la mala suerte, aunque no existen pruebas históricas suficientes para afirmar que ese episodio dio origen a la superstición.

También existe una leyenda de la mitología nórdica que habla de Loki, asociado con el engaño y el caos, quien habría llegado como decimotercer invitado a un banquete de dioses en el Valhalla. Su aparición desencadenó una tragedia en la que murió Balder.

Por otro lado, el viernes también tiene una carga simbólica en el cristianismo, debido a que es el día en que tradicionalmente se sitúa la crucifixión de Jesús.

¿Cómo llegó el viernes 13 a Latinoamérica?

En varios países latinoamericanos existe una superstición más arraigada alrededor del martes 13, resumida en el conocido refrán "martes 13, ni te cases ni te embarques".

Sin embargo, el viernes 13 también ganó popularidad en la región, en buena medida por la influencia del cine y la cultura estadounidense.

Una de las producciones que contribuyó a extender esta asociación fue la franquicia cinematográfica Viernes 13, cuya primera película se estrenó en 1980.

La historia, ambientada en el campamento ficticio Crystal Lake, presentó una serie de asesinatos que posteriormente quedaron asociados con Jason Voorhees, el personaje de la máscara de hockey que se convirtió en uno de los íconos del cine de terror.

Las películas llevaron el nombre de la fecha a diferentes mercados y generaciones, reforzando su relación con el miedo, la muerte y los acontecimientos desafortunados.

Vico C también popularizó el viernes 13 con la música

La influencia de esta superstición también llegó a la música latinoamericana. Una de las referencias más recordadas es "Viernes 13″, del rapero puertorriqueño Vico C.

El tema forma parte del álbum La recta final, publicado en 1989, y cuenta una historia de persecución en la que el artista se enfrenta al propio Jason Voorhees.

En una entrevista concedida al periódico puertorriqueño Primera Hora en septiembre de 2013, Vico C explicó que la canción fue concebida inicialmente como un tema de relleno para el disco.

Según relató, la escribió durante el trayecto hacia el estudio de grabación y la grabó ese mismo día. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

El rapero también llegó a plantearse una continuación titulada "Sábado 14″, con la intención de darle seguimiento a la historia y acabar con el personaje de Jason.

La canción es una muestra de cómo una superstición puede trascender su contexto original y convertirse en una referencia cultural, especialmente cuando se incorpora a expresiones musicales que alcanzan distintas generaciones.

¿Viernes 13 o martes 13?

Aunque ambas fechas están relacionadas con creencias sobre la mala suerte, su popularidad varía según la cultura.

En España y varios países de América Latina, el martes 13 conserva una presencia importante. En Italia, por su parte, el número 17 es tradicionalmente considerado de mal augurio, mientras que en Japón y China el número 4 tiene connotaciones negativas debido a su semejanza fonética con la palabra muerte.

En el caso del viernes 13, su difusión internacional estuvo vinculada con la cultura anglosajona y el entretenimiento.

¿Existe evidencia de que el viernes 13 trae mala suerte?

A pesar de las numerosas creencias que rodean esta fecha, no existe evidencia científica concluyente de que los viernes 13 registren más accidentes, muertes o acontecimientos desafortunados que otros días del calendario.

El temor específico a esta combinación (viernes 13) tiene incluso un nombre: parascevedecatriafobia. Mientras que la triscaidecafobia se refiere al miedo al número 13.

De esta manera, el viernes 13 continúa siendo una fecha rodeada de supersticiones, relatos y referencias culturales que han sobrevivido durante generaciones, aunque su significado depende de las creencias de cada sociedad.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más