La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) defendió su gestión ante los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) y prometió corregir fallas en compras, inventarios, vehículos y viáticos, pero el órgano auditor mantuvo abiertas las observaciones hasta que la institución presente pruebas y un plan de acción verificable.

La institución militar atribuyó parte de las observaciones a trámites pendientes, errores humanos y procesos administrativos inconclusos, pero su defensa no fue suficiente para cerrar los cuestionamientos. La Contraloría dejó claro que cada corrección deberá probarse con documentos, responsables y plazos verificables.

La réplica institucional responde a hallazgos sobre compras, inventarios, vehículos, terrenos, bienes y pagos de viáticos. La Contraloría tomó nota de los alegatos, pero mantuvo las observaciones y exigió evidencias para comprobar cualquier corrección.

Según la FARD, ya están en marcha manuales, políticas, herramientas tecnológicas y procesos de regularización para atender los señalamientos correspondientes al período de septiembre de 2021 a diciembre de 2024.

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La CGR solicitó a la institución un plan de acción en un plazo no mayor de 15 días laborables, con responsables, fechas de corrección, medidas de mitigación e indicadores de cumplimiento.

La respuesta institucional

La FARD sostuvo que varias observaciones siguen abiertas porque forman parte de procesos administrativos en curso. Según la institución, algunas diferencias responden a errores humanos, documentos pendientes, registros incompletos o trámites que dependen de otras entidades.

De su lado, la Contraloría mantuvo vigentes esas observaciones hasta que la institución presentara evidencias suficientes de corrección. Para el órgano de control, las explicaciones no sustituyen el plan de acción ni los soportes documentales necesarios para cerrar los hallazgos.

La institución auditada informó que elabora manuales, políticas y procedimientos para fortalecer áreas como ingresos, cuentas por cobrar, inventarios y registros de bienes. También dijo que avanza en la regularización de cuentas bancarias administradas por dependencias operativas.

Ese punto queda en fase de seguimiento. La regularización prometida deberá comprobarse con manuales aprobados, registros actualizados, responsables definidos y fechas de cumplimiento verificables.

Inventarios y bienes

En materia de inventarios, la Fuerza Aérea explicó que desarrolla una herramienta tecnológica para registrar, codificar y controlar activos mediante códigos de barras y QR. La medida, según la institución, busca mejorar el seguimiento de bienes muebles, inmuebles y artículos gastables.

En tanto, la Contraloría no dio por superado el hallazgo con el mero anuncio de la herramienta. El sistema deberá estar implementado, alimentado con datos confiables y respaldado por conciliaciones que permitan comprobar la existencia y ubicación de los bienes.

La FARD aseguró que dispone de equipos especializados para ese proceso y que la digitalización permitirá ajustar los registros a los estándares de la Contraloría y de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. La auditoría había señalado vacíos documentales, conciliaciones incompletas y diferencias entre reportes físicos y registros administrativos.

Sobre los vehículos, la institución explicó que algunas unidades fueron descargadas, donadas o asignadas por otras entidades del Estado. También indicó que varias matrículas siguen pendientes de entrega por casas comerciales o requieren verificación documental.

El órgano auditor mantuvo la necesidad de depurar los registros vehiculares y completar la documentación faltante. Mientras esas matrículas, descargos o asignaciones no queden soportadas, el hallazgo seguirá sujeto a verificación, indica la Contraloría.

Compras y viáticos

En el área de compras, la Fuerza Aérea argumentó que algunas contrataciones respondieron a fondos recibidos en fechas no previstas o a necesidades operativas urgentes. La Contraloría observó cuatro procesos por RD$ 335,583,684 fuera del Plan Anual de Compras y Contrataciones y contratos de urgencia por RD$ 230,900,000 para requerimientos que, según el informe, estaban programados.

No obstante, la Contraloría sostuvo el señalamiento porque las justificaciones de urgencia o de fondos recibidos fuera de fecha no eliminan la obligación de planificar, documentar y justificar los procesos conforme a las reglas de compras públicas.

Sobre el procedimiento FAD-CCC-CP-2023-0005, adjudicado por RD$ 61,798,311 a Diomedes Rivera & Asociados, Compañía de Arquitectos, SRL, la FARD respondió que los peritos no identificaron a tiempo el vínculo familiar señalado por la auditoría. La institución afirmó que reforzó la verificación previa de posibles incompatibilidades para evitar casos similares.

Para la auditoría, esa explicación no borra la debilidad del control previo. La institución deberá demostrar que los filtros anunciados funcionan antes de adjudicar y que permiten detectar posibles vínculos o incompatibilidades.

En cuanto a los viáticos, la Fuerza Aérea sostuvo que algunos pagos superaron la escala vigente por el costo de vida en los países de destino de miembros enviados a misiones oficiales, estudios o funciones en el exterior. También planteó que la norma de referencia data de 2006 y no refleja las condiciones económicas actuales.

La Contraloría mantuvo el reparo mientras no exista una base normativa actualizada o una autorización documentada que respalde pagos por encima de la escala vigente. El argumento del costo de vida explica la práctica, pero no la regulariza por sí solo, dice el ente fiscalizador.

Seguimiento pendiente

Ninguna explicación de la Fuerza Aérea cerró por sí sola las observaciones. La Contraloría dejó los hallazgos sujetos a evidencias, fechas de corrección, responsables identificables y un plan de acción verificable.

El período auditado incluyó parte de la gestión del mayor general retirado Leonel Amílcar Muñoz Noboa, de 2020 a 2022, y los dos años del mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, de 2022 a 2024.

La defensa de la Fuerza Aérea queda, por ahora, atada a una prueba pendiente. La institución prometió corregir las fallas señaladas, pero será el seguimiento de la Contraloría el que determine si esas respuestas se traducen en controles efectivos o si los hallazgos permanecen abiertos.