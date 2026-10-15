Un tiroteo ocurrido en una vivienda de Erie, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, dejó nueve víctimas mortales, incluido un bebé que aún no había nacido, luego de que un hombre identificado como Matthew Stone Sr., de 45 años, disparara contra integrantes de su familia y otras dos mujeres antes de quitarse la vida.

El hecho ocurrió el viernes 9 de octubre, pero las autoridades ofrecieron en los días posteriores detalles sobre la identidad del atacante, los vínculos entre las víctimas y el balance definitivo de fallecidos.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el médico forense del condado de Erie, Lyell Cook, confirmó que el bebé que esperaba Angelina Stone, de 24 años, también sería contabilizado como víctima de homicidio. La joven tenía previsto dar a luz el lunes 12 de octubre.

Con esta actualización, el número de víctimas mortales ascendió a nueve, sin incluir al atacante, quien fue encontrado muerto dentro de la residencia.

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Tres generaciones de una familia entre las víctimas

Entre las personas asesinadas figuran Michelle Stone, de 44 años, esposa del atacante; sus hijos Matthew Stone Jr., de 21 años, Jonathan Stone, de 19, y Angelina Stone, de 24, además de los dos hijos pequeños de esta última, un niño de cinco años y una niña de un año.

Las otras dos víctimas fueron identificadas como Lora Roberts, de 37 años, y Twila Tanner, de 51.

Roberts era cuñada del atacante y tía de Angelina, mientras que Tanner era amiga de la familia. Según los reportes publicados, Roberts acudía con frecuencia a la vivienda para ayudar a su sobrina durante las últimas semanas de embarazo.

Los nombres de los dos menores no fueron divulgados oficialmente, debido a las restricciones establecidas por la legislación estatal.

Dos mujeres intentaron pedir ayuda

El tiroteo se produjo en una residencia de Perry Street, en Erie, durante la tarde del viernes.

Según los reportes policiales, los primeros disparos se escucharon dentro de la vivienda. Posteriormente, dos mujeres llegaron al lugar y, visiblemente alteradas, intentaron buscar ayuda.

Las investigaciones indican que el atacante salió de la casa y disparó contra ambas mujeres.

Agentes policiales acudieron a la escena después de recibir una alerta de un sistema de detección de disparos, aproximadamente a las 4:53 de la tarde. Al llegar, encontraron a las dos mujeres sin vida en el exterior de la residencia.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y desplegaron equipos especializados para ingresar al inmueble, ante la posibilidad de que el atacante continuara armado y hubiera otras personas en peligro.

Al entrar, encontraron los demás cuerpos y al hombre que abrió fuego, quien se había quitado la vida.

Las autoridades investigan el motivo

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al hombre a perpetrar el ataque. Hasta los reportes publicados el jueves 15 de octubre, no se había establecido públicamente un motivo definitivo para la matanza.

El caso conmocionó a la comunidad de Erie por la cantidad de víctimas, la presencia de menores entre los fallecidos y el hecho de que el ataque afectara a varias generaciones de una misma familia.

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