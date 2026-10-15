El 81.61 % de los participantes en el portal de Acento y el 87.5 % de quienes respondieron en X favorecieron la divulgación de los informes de la Contraloría. Sin embargo, usuarios de redes sociales reclamaron que los hallazgos tengan consecuencias y se someta a la justicia a los responsables de irregularidades.

Ante la pregunta "¿Considera que publicar las auditorías de la Contraloría fortalece la transparencia gubernamental?", el 81.61 % de los participantes en el portal de Acento respondió que sí, mientras que el 14.94 % contestó que no.

En la red social X, el respaldo a la publicación de estos informes alcanzó el 87.5 %, frente a un 12.5 % que respondió negativamente.

Los comentarios en Instagram y Facebook reflejaron, además, expectativas sobre el uso de las auditorías como mecanismos de rendición de cuentas y corrección de posibles irregularidades en la administración pública.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En Instagram, el usuario gecordero consideró beneficiosa la publicación.

Por su parte, alexiscamilot sostuvo que las auditorías no deben utilizarse como una herramienta de mercadeo, sino para corregir deficiencias y mejorar los procesos y la gestión pública.

Otro usuario, identificado como aneurysrojas01gmail.com_, planteó que la divulgación debe acompañarse de acciones judiciales: "Es someterlos a todos a la justicia", escribió.

En Facebook, Felipe Mena respaldó la publicación para que la ciudadanía conozca los resultados. Manuel Castro, en cambio, señaló la importancia de informar con apego a la verdad.

Pipo Lugo también defendió la divulgación, pero consideró que, cuando se detecten irregularidades, los responsables deben ser sometidos a la justicia.

Yumiko Ota pidió que los informes sean objetivos y estén libres de intereses políticos o de venganza, mientras que Omar Junior reclamó que se impongan sanciones y se recuperen los recursos sustraídos al Estado cuando corresponda.

La publicación de las auditorías

A principios de septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader instruyó a la Contraloría General de la República a hacer públicos 28 informes de auditoría y otros tres informes de seguimiento correspondientes a 25 instituciones estatales, elaborados entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

Los documentos habían permanecido reservados a los funcionarios. La decisión presidencial buscaba ampliar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión pública durante sus dos períodos de gobierno.

Abinader dispuso que la Contraloría entregara los informes de manera progresiva a partir del 1 de octubre, a medida que el organismo concluyera y remitiera los documentos.

Las auditorías forman parte del sistema de control interno del Gobierno y son distintas de las fiscalizaciones que realiza la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, órgano de control externo de los recursos públicos.

El presidente afirmó que autorizó la divulgación de los resultados como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más