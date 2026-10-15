El propietario de la joyería asaltada en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, Aderly Fischerarlt de León Polanco, afirmó que el hecho afectó tanto al establecimiento como a los residentes de la zona, donde hay viviendas y centros educativos por los que transitan numerosos niños.

“Nos sentimos muy afectados porque nunca habíamos experimentado algo así”, expresó al referirse al asalto ocurrido el pasado 7 de octubre, durante el cual un vigilante del negocio recibió dos disparos.

El comerciante indicó que trabajan en la implementación de nuevas medidas de seguridad para evitar que se repita un hecho similar. También informó que el vigilante herido presenta una mejoría en su estado de salud.

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Al ser preguntado sobre las versiones de que una persona cercana al establecimiento habría participado en la planificación del asalto, De León Polanco rechazó esa posibilidad.

“Nosotros no tenemos información de eso y tenemos totalmente seguro que eso es mentira, eso es una patraña”, manifestó.

Por el caso, un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva contra tres hombres imputados de participar en el asalto. Un cuarto detenido no fue trasladado a la audiencia, según informó el abogado de la víctima, Danilo Lapaix, quien señaló que su proceso será conocido posteriormente.

El Ministerio Público investiga la presunta participación de los imputados en el hecho, durante el cual, según el expediente, se realizaron varios disparos dentro del establecimiento.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más