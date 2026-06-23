La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el 59 % de los homicidios registrados en República Dominicana tiene su origen en conflictos sociales, principalmente riñas y disputas entre ciudadanos, por lo que reiteró la necesidad de fortalecer la convivencia pacífica y los mecanismos de resolución de conflictos.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se presentaron estadísticas actualizadas sobre los niveles de violencia y criminalidad en el país.

Raful indicó que la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 6.98 por cada 100,000 habitantes, cifra que, según las autoridades, representa la más baja registrada para esta fecha en los últimos cuatro años.

Riñas concentran la mayoría de los casos

La funcionaria explicó que, dentro de los homicidios vinculados a conflictos sociales, el 73 % ocurre como consecuencia de riñas o enfrentamientos personales.

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Asimismo, señaló que el 19.2 % está relacionado con casos de violencia de género y el 7.8 % responde a otras causas.

De acuerdo con los datos presentados, un 25 % de los homicidios corresponde a hechos cometidos por personas aún no identificadas, mientras que el 15 % está vinculado directamente a actividades delictivas.

Un desafío más allá de la delincuencia

Las cifras sugieren que una parte importante de los homicidios en el país no está asociada directamente al crimen organizado ni a la delincuencia común, sino a conflictos interpersonales que escalan hasta hechos violentos.

En ese sentido, Raful señaló que los conflictos sociales continúan siendo el principal factor de incidencia en los homicidios registrados en el territorio nacional.

La situación reabre el debate sobre la necesidad de abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva preventiva y comunitaria, además de las acciones tradicionales de persecución del delito.

Prevención, mediación y convivencia

La prevención de la violencia requiere fortalecer programas de mediación comunitaria, educación para la convivencia y atención temprana a los conflictos sociales.

El Centro para la Prevención y Resolución de Conflictos (CEPREC) de la PUCMM promueve la mediación como herramienta para la resolución de conflictos sociales, políticos y económicos, así como la construcción de una cultura de paz.

De igual forma, iniciativas de formación de líderes mediadores comunitarios han sido impulsadas en el país como mecanismos para prevenir que disputas familiares, vecinales o comunitarias terminen en hechos violentos.

Reducción acumulada de homicidios

Raful también destacó que 29 provincias mantienen tasas de homicidios de un solo dígito y que la reducción acumulada alcanza el 44.3 % respecto a 2023, cuando la tasa era de 12.54 por cada 100,000 habitantes.

Durante los últimos años, el Gobierno ha impulsado una estrategia de reforma policial y seguimiento permanente a los indicadores de seguridad ciudadana.

Las autoridades sostienen que la reducción de la tasa de homicidios refleja avances en esas políticas, aunque persisten desafíos relacionados con la violencia intrafamiliar, los conflictos comunitarios y el acceso a mecanismos de resolución pacífica de disputas.

La afirmación de que casi seis de cada diez homicidios tienen origen en conflictos sociales coloca nuevamente el foco en la convivencia ciudadana como una pieza clave para reducir la violencia en República Dominicana.

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