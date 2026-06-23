Una mujer ingresó este martes a la vía férrea del Metro de Santo Domingo, en la línea 2, estación Juan Pablo Duarte, en un hecho que aparenta estar relacionado con una posible crisis emocional o de salud mental.

La situación provocó la suspensión parcial de la circulación de los trenes mientras el personal de seguridad activaba los protocolos correspondientes para proteger a la ciudadana, a los usuarios y al personal operativo del sistema.

En un audiovisual difundido sobre el hecho se observa a la mujer en las vías del tren, mientras agentes intentaban persuadirla y asistirla para retirarla de la zona de peligro. Durante la intervención, la ciudadana se mostró alterada y trató de agredir a los miembros del orden con un objeto que aparentaba ser punzante.

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EMT activa protocolo de seguridad

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que, tras detectarse la presencia de la mujer en la vía férrea, fue detenida parcialmente la operación de la línea 2 del sistema.

La intervención fue realizada en coordinación con miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y Teleférico (Cesmet), quienes procedieron a asistir a la ciudadana y lograron ponerla bajo resguardo de manera oportuna y segura.

La medida buscó evitar que la situación derivara en un hecho de mayores consecuencias, tomando en cuenta el riesgo que representa la presencia de una persona en los rieles del sistema ferroviario.

Mujer fue trasladada para evaluación médica

De acuerdo con la EMT, la mujer recibió asistencia de personal médico de emergencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y posteriormente fue trasladada para recibir las evaluaciones y atenciones correspondientes.

La empresa informó que la operación del Metro fue restablecida luego de garantizarse las condiciones de seguridad en la vía férrea.

Durante el incidente, la prioridad de las autoridades fue preservar la integridad de la ciudadana, de los usuarios del Metro y del personal que intervino en la emergencia.

Un caso que llama a mirar la salud mental

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de atender de manera oportuna las situaciones de crisis emocional y salud mental en espacios públicos de alta circulación.

Especialistas han señalado que este tipo de episodios requiere respuestas coordinadas, personal capacitado y protocolos que combinen seguridad, asistencia médica y manejo adecuado de personas en estado de alteración.

Más allá del impacto momentáneo en el servicio, el caso recuerda la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y atención temprana para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

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