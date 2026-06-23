Aplazan por segunda vez audiencia de demanda de Carlos Balcácer contra Mirna Ortiz

Por segunda ocasión, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez Mena, Frank Soto, María Garabitos y Yorlin Vásquez, aplazaron este martes el conocimiento de la acusación por difamación e injuria presentada por el abogado Carlos Balcácer contra Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El tribunal fijó como nueva fecha para la audiencia el próximo 14 de julio a las 11:00 de la mañana, con el propósito de que el acusador privado pueda comparecer ante la alta corte.

Balcácer no asistió por audiencia en La Vega

Durante la audiencia, el abogado Pedro Germán, representante legal de Carlos Balcácer, explicó que su cliente no pudo asistir debido a que se encontraba participando en otra audiencia judicial en la provincia de La Vega.

Abogado Pedro Germán, representante legal de Carlos Balcácer

Ante esa situación, solicitó al tribunal aplazar el conocimiento del proceso para permitir la presencia del acusador privado en una próxima fecha.

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“Ya hemos presentado las causales que dieron motivo a su no presencia, su inasistencia, por lo cual le vamos a solicitar, con el debido respeto a este tribunal, que tenga a bien aplazar el conocimiento de esta audiencia”, expresó el abogado.

Defensa de Mirna Ortiz se opone al aplazamiento

La solicitud fue objetada por el defensor público Ernesto Cuevas, representante de Mirna Ortiz, quien sostuvo que el acusador había sido debidamente convocado desde la audiencia anterior y que no se presentó evidencia suficiente que acreditara el alegado impedimento.

Defensor público Ernesto Cuevas, representante de Mirna Ortiz

Cuevas argumentó además que, conforme al artículo 368, párrafo segundo, de la Ley 97-25, el tribunal debía avanzar en la etapa procesal correspondiente para determinar si existía posibilidad de conciliación entre las partes.

Pese a la oposición, los magistrados acogieron la solicitud y reprogramaron la audiencia para el próximo 14 de julio, cuando se espera la comparecencia de Balcácer para continuar con el conocimiento de la acusación.

Datos sobre el proceso judicial

La demanda por difamación e injuria fue presentada por el abogado Carlos Balcácer contra Mirna Ortiz a raíz de declaraciones ofrecidas por la procuradora.

Balcácer sostiene que Ortiz lesionó su honor y reputación al referirse de manera crítica a la estrategia jurídica asumida por la defensa que le sigue al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.

El jurista entiende que las expresiones emitidas por la titular de la PEPCA constituyen difamación e injuria, por lo que acudió a la vía judicial mediante una acusación privada.

Por su parte, Ortiz ha defendido que sus declaraciones fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones como representante del Ministerio Público y en el contexto de un caso de interés público vinculado a la persecución de la corrupción administrativa.

El proceso se encuentra actualmente en una fase preliminar ante la Suprema Corte de Justicia, donde el tribunal deberá determinar si existen méritos para que la acusación continúe su curso judicial.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más