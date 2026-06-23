Mayoría considera un riesgo para la seguridad nacional el presunto fraude académico en el Ejército

La mayoría de los participantes en un sondeo realizado por Acento consideró que el presunto fraude académico relacionado con la alteración de certificados de cursos militares para fines de ascenso en el Ejército de la República Dominicana representa un riesgo para la seguridad nacional.

En X, un abrumador 90.9% de los participantes respondió de manera afirmativa sobre el supuesto fraude, entendiendo que el mismo lacera la seguridad nacional.

En contraste, un 9.1% de los usuarios encuestados respondió que no lo considera un riesgo.

En el portal de Acento.com.do, la proporción de quienes afirman que el presunto fraude académico relacionado con la alteración de certificados de cursos militares con fines de ascenso en el Ejército Nacional es un riesgo para la seguridad nacional, se mantiene elevado, con un 64.29 % de los votos, mientras, quienes entienden que no representa un peligro, suman el 35.71 % de los participantes.

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La consulta fue realizada a raíz de la publicación Fraude académico en el Ejército provoca destituciones, cancelaciones y más de 30 oficiales investigados, en la que se detalla una investigación interna que ya ha derivado en la destitución de dos altos oficiales, la cancelación de seis nombramientos y la citación de al menos 24 oficiales por presuntas irregularidades en la validación de cursos militares.

Reacciones en redes sociales

El sondeo estuvo acompañado de comentarios de usuarios, donde predominó la percepción de que el caso representa un riesgo para la institucionalidad militar.

Entre las opiniones recogidas, algunos usuarios señalaron que “las implicaciones de esto solo las conocerán en detalle los mandos militares”, mientras otros consideraron que este tipo de situaciones “siempre han ocurrido”.

Otros participantes afirmaron que “siempre hemos tenido oficiales con integridad cuestionable; por suerte habrán sido los menos”, mientras que otros comentarios apuntaron a que el hecho es evidentemente un riesgo para la seguridad nacional.

El debate en redes refleja la atención pública generada por la investigación del Ejército, que indaga la presunta incorporación irregular de certificados de cursos militares mediante supuestos sobornos a operadores del sistema de registro académico.

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