El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó este martes el nivel de las restricciones marítimas en el país, ante el progresivo deterioro de las condiciones en ambas costas del territorio nacional, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, emitido a la 1:45 de la tarde, el panorama marítimo actual obliga a tomar medidas preventivas diferenciadas según la zona geográfica:

Costa Caribeña

Suroeste: El COE ordenó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido al registro de vientos y olas anormales.

Resto del litoral: Las actividades marítimas pueden continuar, pero las autoridades exhortan a la población a navegar con la debida precaución cerca del perímetro costero, evitando estrictamente aventurarse mar adentro. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Costa Atlántica

Bahía de Manzanillo (Monte Cristi): Se mantiene la recomendación de permanecer en puerto para las embarcaciones frágiles y de menor calado por el oleaje adverso provocado por el viento.

Resto de la costa norte: Las autoridades informaron que no se contemplan restricciones por el momento.

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, instó a los ciudadanos y operadores náuticos a mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos de socorro para prevenir incidentes lamentables.

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