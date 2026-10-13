La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este martes que las organizaciones criminales avanzan y se adaptan con mayor rapidez que los procedimientos de los Estados, por lo que consideró indispensable fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y el uso de nuevas tecnologías para enfrentar el crimen transnacional.

“Las redes criminales atacan más rápido que los procedimientos. La inteligencia artificial ya está en manos de quienes trafican los flujos financieros ilícitos. Abren una ruta nueva por cada ruta que las instituciones logramos cerrar”, expresó durante la apertura del Encuentro Anual 2026 del Programa EL PAcCTO 2.0, celebrado en Santo Domingo.

Raful sostuvo que ninguna institución ni país puede hacer frente de manera aislada a estructuras que movilizan drogas, armas, personas y capitales a través de rutas que conectan el Caribe con Europa y otras regiones.

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Destaca resultados de la cooperación internacional

La funcionaria informó que 26 instituciones dominicanas vinculadas a la seguridad interior han trabajado con organismos homólogos de los países participantes en EL PACCTO 2.0, mediante intercambio de conocimientos, experiencias operativas y análisis de casos.

Señaló que entre 2024 y 2025 unos 147 funcionarios dominicanos participaron en 82 actividades del programa, incluyendo policías, fiscales, personal penitenciario, analistas financieros, especialistas en ciberseguridad y servidores vinculados a políticas de seguridad ciudadana y contratación pública.

Entre los resultados mencionó la incorporación de República Dominicana a una red contra la trata de personas y su participación en una operación multinacional desarrollada en diez países que permitió rescatar a 153 víctimas.

Raful también destacó la cooperación contra el tráfico de armas en el Caribe y recordó que Santo Domingo acogió en noviembre pasado a alrededor de 100 representantes de fiscalías y cuerpos policiales de 22 países, con el objetivo de fortalecer la identificación y gestión de bienes vinculados al crimen.

Reforma policial y tecnología

La ministra vinculó parte de los avances alcanzados en seguridad con el proceso de reforma de la Policía Nacional y con la cooperación internacional recibida para mejorar la formación, el equipamiento y la capacidad tecnológica de los agentes.

Indicó que en abril de este año se graduaron 2,372 nuevos agentes bajo el modelo educativo de la reforma policial, de los cuales 1,111 son mujeres, como parte de la meta gubernamental de incorporar 20,000 nuevos policías para 2028.

Asimismo, afirmó que recientemente 990 agentes fueron incorporados al nuevo modelo de servicio policial, orientado a fortalecer el patrullaje y la proximidad con la ciudadanía.

Raful también citó como ejemplo de cooperación internacional un caso relacionado con criptomonedas y lavado de activos que, según explicó, involucró una presunta estafa superior a US$1,500 millones, cuya investigación requirió capacidades tecnológicas y coordinación entre la Policía y el Ministerio Público.

República Dominicana asumirá presidencia de CLASI en 2027

La funcionaria señaló que República Dominicana forma parte del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y participa en planes de acción contra el tráfico de armas, drogas y personas.

Anunció que el país asumirá en 2027 la presidencia pro tempore del organismo, tras ser elegido por los países miembros.

Raful explicó que las jornadas del encuentro, que se extenderán hasta el 15 de octubre, servirán además para discutir las prioridades de cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe para el período 2027-2030.

“La cooperación birregional se sostiene cuando cada país aporta capacidades reales, comparte información a tiempo y cumple lo que acuerda”, afirmó.

Al concluir su intervención, la ministra declaró formalmente inaugurado, en nombre del Gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader, el Encuentro Anual 2026 de EL PAcCTO 2.0, que reúne en el Salón Ópalo del Hotel Embassy Suites by Hilton a representantes de instituciones de justicia y seguridad de distintos países.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más