El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, afirmó este martes que ningún Estado tiene capacidad para enfrentar de manera aislada el crimen organizado transnacional y planteó como prioridad fortalecer la cooperación internacional para responder con mayor rapidez a las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.

“Ningún Estado por sí solo puede combatir el crimen organizado”, expresó Peralta durante las palabras de bienvenida del Encuentro Anual 2026 del Programa EL PAcCTO 2.0, que reúne en Santo Domingo a representantes vinculados a los sistemas de justicia y seguridad de distintos países de América Latina, el Caribe y Europa.

El encuentro se desarrolla del 13 al 15 de octubre en el Salón Ópalo del Hotel Embassy Suites by Hilton y está enfocado en la cooperación entre ambas regiones frente al crimen organizado.

Peralta sostuvo que las organizaciones criminales se adaptan, innovan y cruzan fronteras con rapidez, mientras los Estados todavía enfrentan dificultades para comunicarse oportunamente, coordinar sus instituciones y dar continuidad a investigaciones que involucran varias jurisdicciones.

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“Sabemos que una investigación puede iniciarse en una jurisdicción, llegar a requerir pruebas que se encuentren en otra y conducir a bienes registrados en una tercera. Esta realidad nos recuerda que el crimen organizado no conoce fronteras y que nuestras respuestas tampoco pueden estar limitadas por ellas”, manifestó.

Plantea tres prioridades para la cooperación

El ministro identificó tres áreas que, a su juicio, deben concentrar los esfuerzos de cooperación. La primera es facilitar la asistencia jurídica entre países, especialmente para agilizar solicitudes relacionadas con evidencia digital, localización de activos y protección de personas que aportan información a las investigaciones.

Como segunda prioridad mencionó el fortalecimiento de la cooperación penitenciaria, mediante el intercambio de experiencias sobre clasificación de riesgos, formación del personal y prevención de la corrupción, con el objetivo de evitar que organizaciones criminales mantengan sus operaciones desde los centros penitenciarios.

La tercera área planteada fue el fortalecimiento institucional, a través de formación especializada, intercambio de buenas prácticas y canales más rápidos de asistencia judicial mutua.

“La seguridad de cada uno de nuestros países depende cada vez más de la cooperación entre todos. La República Dominicana está dispuesta a contribuir a ese propósito”, afirmó Peralta.

Destaca lucha contra la trata de personas

Durante su intervención, el funcionario puso como ejemplo la trata y el tráfico de personas para destacar el impacto humano del crimen organizado. Recordó que en junio de 2025 la Operación Begonias permitió rescatar a más de 40 mujeres de una red de explotación sexual y que ese mismo año, en Puerto Plata, fueron rescatadas nueve víctimas, entre ellas tres adolescentes.

“Detrás de estas cifras hay vidas que necesitan protección y justicia”, indicó, al señalar que la responsabilidad de los Estados continúa después del rescate, mediante el acompañamiento a las víctimas, las investigaciones y la cooperación para procesar a quienes participan en la captación, traslado y explotación de personas.

Peralta sostuvo que el Ministerio de Justicia, creado mediante la Ley 82-25, está llamado a participar en la articulación de las políticas contra la criminalidad, colaborar con el sistema de justicia y coordinar políticas penitenciarias y de derechos humanos, respetando las competencias de las demás instituciones.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más