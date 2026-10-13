El Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD) informa que su equipo de seguridad estuvo presente en el residencial El Sembrador I, en Ciudad Juan Bosch, tras recibir una alerta de la comunidad sobre un incidente entre vecinos.

A su llegada, el personal de seguridad recopiló las informaciones disponibles y las evidencias audiovisuales facilitadas por los vecinos.

También acudió una patrulla de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, luego de una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 por parte de los residentes.

La Policía Nacional asumió el caso y tiene a su cargo las investigaciones correspondientes.

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Por tal motivo, motivamos a los residentes a utilizar las vías correspondientes para reportar cualquier incidente, ya sea llamando al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, notificando a nuestro equipo de seguridad o utilizando la plataforma Reporta con Conciencia, creada para canalizar las situaciones que afectan a la comunidad.

El Fideicomiso VBC-RD reitera la disposición de su equipo de seguridad de colaborar con las autoridades competentes y atender a los reportes de los residentes, con el propósito de contribuir a la protección de las familias y a la convivencia en Ciudad Juan Bosch.

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