FAO reconoce a RD por salir del Mapa del Hambre tras reducir la subalimentación a menos del 2.5 %

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, reconoció este martes los avances de República Dominicana en la lucha contra el hambre, luego de que el país lograra reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 %, resultado que permitió su salida del denominado Mapa del Hambre.

El reconocimiento se produjo durante un acto conmemorativo del Día Mundial de la Alimentación, encabezado por el presidente Luis Abinader, con la participación de autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

De acuerdo con los datos presentados, República Dominicana alcanzó una prevalencia de subalimentación inferior al 2.5 % durante el período 2023-2025, situándose por debajo del umbral utilizado por la FAO para identificar a los países que salen de su Mapa del Hambre.

Este indicador representa una reducción significativa de la subalimentación, aunque no significa que el hambre haya desaparecido por completo del país.

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Durante su intervención, Qu Dongyu calificó el resultado como un logro extraordinario y destacó el liderazgo del Gobierno dominicano, así como los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado.

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El funcionario sostuvo que la experiencia dominicana demuestra la importancia del compromiso político, la continuidad de las políticas públicas y la colaboración institucional para enfrentar la inseguridad alimentaria.

También señaló que los avances alcanzados por República Dominicana pueden servir como referencia para otras naciones que enfrentan dificultades para garantizar el acceso de sus poblaciones a una alimentación adecuada.

Por su parte, el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), José Ignacio Paliza, sostuvo que la lucha contra el hambre debe mantenerse como una prioridad nacional, más allá de las diferencias políticas.

“Que el hito alcanzado de Hambre Cero no sea la meta, sino el inicio de un formidable recorrido”, expresó Paliza.

El funcionario consideró que los resultados obtenidos deben servir como punto de partida para fortalecer las iniciativas dirigidas a garantizar una alimentación adecuada a toda la población.

Crecimiento económico y programas sociales contribuyeron a la reducción del hambre

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, explicó que la disminución de la subalimentación en República Dominicana responde a una combinación de factores económicos y sociales.

Entre estos destacó el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la generación de empleos y el fortalecimiento de los programas de protección social.

Torero también resaltó la contribución de la alimentación escolar y de las políticas orientadas a mejorar el acceso a los alimentos.

No obstante, señaló la importancia de continuar fortaleciendo la productividad agrícola para garantizar la sostenibilidad de los avances y seguir mejorando la seguridad alimentaria.

Abinader condecora a dos representantes de la FAO

Como parte de la actividad, el presidente Luis Abinader condecoró al director general de la FAO, Qu Dongyu, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, mediante el Decreto núm. 753-26.

La distinción reconoce sus contribuciones al fortalecimiento de los sistemas alimentarios y a los esfuerzos internacionales para combatir el hambre.

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Asimismo, el mandatario condecoró al representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Oficial, mediante el Decreto núm. 731-26.

Esta última distinción reconoce sus aportes a la seguridad alimentaria y a la cooperación internacional.

Durante el encuentro, Qu Dongyu también destacó la necesidad de impulsar la innovación, la inversión y el desarrollo científico para mejorar la producción agropecuaria y ampliar el acceso a los alimentos.

El director general de la FAO llamó a fortalecer la cooperación internacional y a compartir las experiencias de los países que han logrado avances en la reducción de la subalimentación.

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