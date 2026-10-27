Abinader llama a 19 países a pasar de los acuerdos a acciones concretas contra el crimen organizado

El presidente Luis Abinader llamó este martes a fortalecer la cooperación entre los países de América y convertir los acuerdos internacionales en acciones concretas contra el narcotráfico, los carteles y el crimen organizado, durante la apertura de una conferencia que reúne en Santo Domingo a representantes de 19 naciones.

El mandatario encabezó la inauguración de la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), un encuentro de autoridades de defensa y seguridad orientado a mejorar el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones y fortalecer las capacidades de los Estados para enfrentar las redes criminales transnacionales.

“Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente”, manifestó Abinader durante su intervención.

El jefe de Estado sostuvo que los países deben actuar de manera coordinada para enfrentar organizaciones delictivas cuyas operaciones sobrepasan las fronteras nacionales.

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Asimismo, consideró necesario fortalecer los mecanismos de intercambio de información y establecer responsabilidades definidas que permitan obtener resultados verificables en la lucha contra estas estructuras.

Abinader pide pasar de los acuerdos a los resultados

Durante su discurso, el mandatario señaló que las reuniones anteriores de la coalición han permitido construir una visión compartida sobre los desafíos de seguridad en la región.

Sin embargo, planteó que los compromisos deben traducirse en medidas concretas, responsabilidades claramente establecidas y mecanismos de evaluación que permitan comprobar los avances alcanzados.

Abinader también destacó que la cooperación internacional debe sustentarse en la confianza mutua, el respeto a la soberanía y el cumplimiento de las leyes de cada nación.

En ese sentido, afirmó que la seguridad no depende únicamente de las operaciones contra las organizaciones criminales, sino también del fortalecimiento institucional, la justicia, la educación y la creación de oportunidades económicas.

El presidente sostuvo que el desarrollo y la seguridad se complementan, por lo que consideró fundamental ofrecer a los jóvenes alternativas que los alejen de la violencia y de las estructuras delictivas.

Asimismo, reiteró el compromiso de República Dominicana con los esfuerzos regionales dirigidos a enfrentar el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Representantes de 19 países participan en la conferencia

La Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles se desarrolla los días 26 y 27 de octubre, en Santo Domingo, con la participación de autoridades de defensa y seguridad de 19 países del hemisferio.

El encuentro busca fortalecer la cooperación internacional y avanzar hacia una estrategia conjunta contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

En la apertura estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y el comandante del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.

También participaron representantes de las instituciones de defensa y seguridad de las naciones que integran la coalición.

Abinader agradeció la colaboración del Comando Sur de Estados Unidos y de las delegaciones participantes, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación para impedir que las organizaciones criminales aprovechen las fronteras internacionales para evadir la justicia.

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