La directora ejecutiva de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Yahaira Sosa Machado, afirmó este martes 27 que la capacitación continua de los maestros es uno de los pilares fundamentales para elevar la calidad del sistema educativo en la República Dominicana.

Al ser consultada por miembros de la prensa sobre los recientes procesos de evaluación de desempeño docente en el país (donde se reportaron niveles de cumplimiento en el transporte y la logística en torno al 85%), Sosa Machado valoró positivamente la aplicación de las pruebas.

Sin embargo, precisó que el verdadero valor de la evaluación no radica en penalizar a quienes no logran pasar la prueba, sino en obtener evidencias científicas y concretas para identificar qué áreas se deben fortalecer.

"La educación, la formación docente en este caso es importante. La evaluación sirve para tener esas evidencias de cómo reforzar esa formación y los aspectos que puedan hacer esto", declaró la educadora, descartando posturas sancionatorias y abogando en su lugar por el fortalecimiento del aprendizaje de los maestros.

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"Las evaluaciones no deben ser cada 10 años"

EDUCA planteó la necesidad de modernizar el esquema de medición educativa del país. Sosa Machado señaló que las evaluaciones no deberían realizarse cada diez años, sino transformarse en un mecanismo constante.

Conferencia Aprendo, dirigida por EDUCA. Foto por Ronny Cruz.

Asimismo, propuso que los futuros procesos incluyan directamente la medición del avance en el aprendizaje de los estudiantes y el cumplimiento productivo de la jornada escolar.

Respecto a los desafíos reflejados en mediciones internacionales como las pruebas PISA o las evaluaciones diagnósticas nacionales, la directora ejecutiva de EDUCA aclaró que, más allá de enfocarse en porcentajes negativos aislados, lo crucial es utilizar los resultados como herramientas diagnósticas para tomar decisiones basadas en evidencias concretas y traducir esos retos en mejores aprendizajes en las aulas.

Las áreas prioritarias a reforzar, detalló, son aquellas alineadas con los cambios metodológicos modernos, como la tecnología y la educación basada en competencias.

La representante de EDUCA reiteró que la mejora del sistema de enseñanza no recae exclusivamente sobre un actor, sino que es una tarea compartida.

"Proponemos crear esos puentes, de forma que el trabajo mancomunado de escuela, familia y comunidad se traduzca en una mejora de los aprendizajes, del clima escolar y de las iniciativas escolares", manifestó.

Como parte de los aportes prácticos de la institución frente a esta realidad, Sosa Machado destacó la celebración del tradicional Congreso Aprendo, una iniciativa que EDUCA impulsa desde hace 30 años.

Para esta nueva edición, el congreso trae como novedad el fortalecimiento de los vínculos compartidos de gestión educativa y prevé integrar a más de 2,000 docentes dominicanos con el objetivo de dotarles de las herramientas y capacitaciones que demandan las aulas en la actualidad.

Finalmente, al abordar el curso de la transformación legal del sector de cara a las consultas nacionales de educación que se presentarán ante el Congreso Nacional, EDUCA reafirmó su compromiso de participar activamente para asegurar que las propuestas de reforma técnica cuenten con un trabajo conjunto donde todos los actores del sistema sean debidamente escuchados.