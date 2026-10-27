El congreso Aprendo, enfocado en la IA y los desafíos del aula, trata de desarrollar "puentes para aprender", con el reto de convertir. La presidenta de Educa, Susana Martínez Nadal, advirtió sobre la urgencia de atender las carencias históricas del sistema educativo dominicano mientras se adoptan las nuevas tecnologías.

Recordó que los recientes resultados de las evaluaciones internacionales PISA reflejan la necesidad de pasar del acceso escolar a la efectividad pedagógica.

"El verdadero éxito de nuestro sistema educativo no puede medirse solamente por cuántos estudiantes asisten a la escuela, sino por cuánto aprenden. No se trata de escoger entre los aprendizajes fundamentales y la innovación: debemos hacer ambas cosas", puntualizó Martínez Nadal.

Martínez Nadal detalló los ejes prioritarios señalados por la entidad para elevar el desempeño educativo:

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1- Protección del tiempo efectivo en el aula y foco en la lectura, escritura y matemáticas desde los primeros grados.

2- Carrera docente basada en el mérito, acompañada de evaluaciones continuas vinculadas al rendimiento de los alumnos.

3- Calidad y eficiencia en el gasto público, orientando la inversión hacia resultados medibles en la gestión escolar.

Por su parte, la vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca del Banco Popular, Mariel Bera, enfatizó que la transformación educativa ante la irrupción de las tecnologías emergentes exige ir más allá de la mera dotación de herramientas digitales.

Vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca del Banco Popular, Mariel Bera. Foto por Ronny Cruz.

"Sería un error pensar que el reto educativo consiste simplemente en incorporar más tecnología. El verdadero desafío es más profundo: lograr que la educación dé sentido, dirección y propósito humano a esa tecnología", afirmó Bera.

La ejecutiva sostuvo que el avance de la sociedad exige equilibrar el desarrollo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) con habilidades humanas como la creatividad, el pensamiento crítico y la empatía.

En ese sentido, destacó la labor desempeñada a través del programa Excelencia Popular, que este año incorporó 61 nuevos becados, alcanzando una comunidad activa de 328 jóvenes en formación universitaria con un acompañamiento integral en educación financiera, liderazgo y cultura digital.

Tres décadas de compromiso empresarial

La 30ª edición de "Aprendo" se plantea como un espacio de formación práctica para docentes y equipos directivos, orientado a estrechar lazos entre las escuelas, las familias y las comunidades.

Ambas directivas coincidieron en que la implicación del sector privado en la educación trasciende la responsabilidad social corporativa para constituirse en una inversión estratégica para la competitividad, la movilidad social y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Con el lema “Creando Puentes para Aprender”, el evento, que cumple tres décadas como el foro de referencia para la capacitación y actualización del magisterio nacional, centrará sus discusiones en cómo integrar la inteligencia artificial (IA) y la innovación en los sistemas educativos sin perder de vista los aprendizajes fundamentales y el sentido humano de la enseñanza.