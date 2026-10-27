Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a Alejandra Rojas Saldaña, alias Yolaska, vinculada al secuestro de un ciudadano alemán identificado como Uwe Kindervater, en un hecho ocurrido el pasado 22 de octubre en la provincia Puerto Plata.

La imputada deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, luego de que el juez Romaldy Marcelino Henríquez, del Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata, acogiera la solicitud del Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, cuando Rojas Saldaña y otro hombre, que permanece prófugo, habrían penetrado en la residencia de la víctima, a quien ataron de manos y pies bajo amenazas de muerte con un arma de fuego.

Posteriormente, los implicados presuntamente sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. También habrían intentado realizar transferencias electrónicas y trasladaron al ciudadano alemán contra su voluntad en su propio vehículo.

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La víctima logró escapar en una estación de combustible del municipio Villa Montellano, según las informaciones ofrecidas por el Ministerio Público.

Lesiones y proceso judicial

La evaluación médico-legal practicada al ciudadano alemán determinó que presentaba múltiples lesiones y una incapacidad médico-legal de 21 días.

El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, coordinado por el procurador fiscal Julio César Gómez, presentó la solicitud de medida de coerción contra Rojas Saldaña.

El fiscal litigante Marcos Wilkins Díaz representó al Ministerio Público durante la audiencia.

La Fiscalía calificó provisionalmente los hechos como presuntas violaciones a las disposiciones del Código Penal dominicano relativas al robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie, así como a la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público explicó que solicitó la prisión preventiva para garantizar la presencia de la imputada durante el proceso judicial y proteger a la víctima.

Contra Rojas Saldaña fue ejecutada la orden de arresto número 2026-AJ0093267, el 23 de octubre de 2026.

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