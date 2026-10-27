El Ejército de República Dominicana negó que se hayan producido incursiones de grupos criminales haitianos en territorio dominicano por la provincia Elías Piña, tras la difusión de versiones sobre supuestos incidentes en la zona fronteriza.

En un comunicado, la institución militar calificó esas informaciones de falsas y malintencionadas y aseguró que la frontera se mantiene en calma, mientras las comunidades desarrollan sus actividades cotidianas.

El Ejército sostuvo que las versiones difundidas buscan generar incertidumbre entre las familias, los comerciantes y los trabajadores de las comunidades fronterizas, aunque no identificó a los sectores a los que atribuye la divulgación de esas informaciones ni ofreció detalles sobre los incidentes reportados.

La institución afirmó que mantiene la vigilancia en la zona y atribuyó los niveles de seguridad fronteriza al trabajo del Gobierno del presidente Luis Abinader para proteger la soberanía nacional.

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Sin embargo, el comunicado no presentó datos operativos ni otras evidencias para respaldar sus afirmaciones sobre la situación en Elías Piña.

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