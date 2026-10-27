Encuesta de Acento refleja respaldo mayoritario a la continuidad de Lula da Silva en Brasil

La continuidad del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe una valoración mayoritariamente positiva entre los participantes de varias encuestas publicadas por el periódico Acento en sus plataformas digitales.

En una de las consultas, realizada a través de la página web del medio, el 77.88 % de los participantes respondió afirmativamente a la pregunta: «¿Considera positiva la continuidad de Lula da Silva en la presidencia de Brasil?», mientras que el 16.81 % manifestó una opinión contraria.

En otra encuesta difundida en la red social X, desde la cuenta @acentodiario, el 76.2 % respondió que sí, frente al 23.8 % que contestó negativamente. La consulta registraba 21 votos al momento de mostrar los resultados finales.

Asimismo, una encuesta publicada en Facebook reflejaba un 66 % de respuestas favorables y un 34 % en contra, con un total de 107 respuestas y un día pendiente para su cierre, según la captura compartida.

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Usuarios destacan programas sociales y desarrollo

Entre los comentarios publicados en Facebook, varios usuarios expresaron su respaldo a Lula da Silva y valoraron la continuidad de las políticas sociales y de los proyectos de desarrollo en Brasil.

Algunos participantes consideraron que la permanencia del mandatario en el poder podría beneficiar no solo a su país, sino también a América Latina. Otros resaltaron su experiencia política, su resiliencia y su capacidad para impulsar relaciones comerciales.

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«Ahora se podrá continuar con la obra social y con el desarrollo iniciado, relaciones comerciales, etc. Es lo mejor para Brasil y América», escribió una usuaria identificada como María Teresa Camisa.

En la misma línea, Gilberth Sánchez Guzmán sostuvo que la experiencia del mandatario y la continuidad de los programas sociales representan factores importantes para el país sudamericano.

Sin embargo, también se expresaron opiniones contrarias o indiferentes, como la de un usuario que cuestionó la relevancia del tema al señalar que no reside en Brasil.

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