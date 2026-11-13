Estos son precios de los principales combustibles para la semana del 14 al 20 de noviembre

El Gobierno mantendrá sin variación los precios de las gasolinas prémium y regular, el gasoil regular y óptimo y el gas licuado de petróleo (GLP) para la semana del 14 al 20 de noviembre, como parte de un congelamiento que se extenderá hasta el 7 de enero de 2027.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que la medida estará condicionada a que el subsidio semanal necesario para evitar que los precios internacionales se transfieran a los consumidores no supere los RD$1,500 millones.

Para esta semana, el Gobierno destinará RD$796.4 millones en subsidios a los combustibles. Con ese aporte, el gasto acumulado durante 2026 supera los RD$45,253 millones, de acuerdo con la institución.

El presidente Luis Abinader anunció la disposición durante una reunión de la Mesa de Precios celebrada en el Palacio Nacional. En el encuentro explicó que el Gobierno proyecta destinar alrededor de RD$50,000 millones a los subsidios de combustibles al cierre de este año.

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El aporte estatal por galón será de RD$77.56 para el gasoil regular, RD$66.44 para el gasoil óptimo y RD$54.12 para el GLP.

Otros combustibles bajan de precio

Mientras las gasolinas, los dos tipos de gasoil y el GLP mantienen sus precios, otros derivados registrarán reducciones durante esta semana.

El avtur bajará RD$6.94 y se venderá a RD$333.54 por galón; el kerosene disminuirá RD$7.40, para colocarse en RD$375.60.

El fuel oil número 6 tendrá una reducción de RD$12.06 y costará RD$170.33 por galón, mientras que el fuel oil 1%S bajará RD$13.28, hasta RD$209.13.

La gasolina prémium continuará a RD$362.10 por galón; la regular, a RD$317.50; el gasoil regular, a RD$270.80; el óptimo, a RD$322.10, y el GLP, a RD$135.20. El gas natural se mantendrá en RD$43.97 por metro cúbico.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios es de RD$60.90 por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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