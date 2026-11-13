La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) planteó cuestionamientos sobre la composición de las salas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que la distribución de sus integrantes deja desafíos pendientes en materia de igualdad de género y especialización judicial.

La organización señaló que, aunque valora la designación de la magistrada Ricourt Gómez como presidenta de la Primera Sala, así como las funciones de representación institucional asignadas a las juezas Yorlin Vásquez y Antonia Josefina Grullón, persisten diferencias en la participación de mujeres y hombres dentro de las distintas jurisdicciones.

Según la distribución examinada por ROI, la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial, estará integrada por tres mujeres y dos hombres. En cambio, la Segunda Sala, que conoce asuntos penales, tendrá una sola mujer entre sus cinco integrantes, mientras que la Tercera Sala, competente en materia contencioso-administrativa, tributaria y de tierras, estará compuesta exclusivamente por hombres.

Para la organización, la representación femenina debe evaluarse no solo en el conjunto de la Suprema Corte, sino también en cada una de sus salas y ámbitos de especialización. Por ello, considera que la perspectiva de género debe formar parte de los criterios institucionales para organizar los órganos jurisdiccionales.

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ROI pide explicar asignaciones de jueces

La organización también llamó la atención sobre la correspondencia entre la experiencia profesional de los magistrados y las materias que conocerán en las salas a las que fueron asignados.

Como ejemplo, mencionó al magistrado Francisco Antonio Villalona Guerrero, quien presidió el Tribunal Superior Administrativo y tiene trayectoria en esa jurisdicción, pero fue designado presidente de la Segunda Sala, especializada en materia penal.

También citó al magistrado Julio César Canó, con experiencia en la jurisdicción penal y en una corte de apelación de esa materia, quien fue asignado a la Tercera Sala, que conoce asuntos contencioso-administrativos, tributarios y de tierras.

ROI aclaró que sus observaciones no ponen en duda la capacidad ni la idoneidad profesional de los magistrados. Sin embargo, consideró necesario conocer cuáles fueron los criterios utilizados para distribuir a los integrantes de las salas y cómo se ponderó su experiencia en cada especialidad.

La organización sostuvo que la trayectoria acumulada por los jueces en determinadas materias debe aprovecharse en beneficio de los usuarios del sistema judicial y que la publicación de los criterios de asignación contribuiría a la transparencia y la confianza pública.

La Red también recordó que la autonomía del Poder Judicial para organizar sus órganos internos debe ejercerse conforme a los principios de igualdad, objetividad, razonabilidad y transparencia.

Finalmente, anunció que en las próximas semanas publicará su informe final sobre los procesos de evaluación y selección de jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia realizados este año.

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