¿Qué es AMERIPOL y qué significa que el director de la Policía Nacional dominicana haya sido elegido presidente?

La Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) es un organismo internacional de cooperación policial, fundado el 14 de noviembre de 2007 en Bogotá, Colombia.

Esta entidad tiene el objetivo de fortalecer la integración y el trabajo conjunto entre las instituciones policiales del continente americano.

AMERIPOL facilita el intercambio de información, la capacitación especializada y la coordinación de acciones para enfrentar amenazas comunes, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la ciberdelincuencia y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.

Cabe resaltar que el director general de la Policía Nacional dominicana, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, fue elegido por unanimidad como presidente de AMERIPOL para el período 2027-2028, durante una sesión del Consejo de Directores celebrada este jueves 12 de noviembre, en el marco de la XVI Cumbre Ordinaria del organismo, realizada en Santo Domingo.

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¿Qué significa esta elección para República Dominicana?

La designación significa que la República Dominicana asumirá la conducción de esta organización regional durante el bienio 2027-2028, por lo que tendrá la responsabilidad de encabezar sus iniciativas, promover acuerdos y fortalecer la cooperación entre los organismos policiales de los países miembros.

Durante su discurso, Rodríguez García presentó tres ejes que orientarán su gestión: el fortalecimiento institucional y la integración regional; la ampliación de la cooperación operativa mediante el intercambio de información y acciones conjuntas; y el impulso de la innovación y transformación tecnológica para mejorar las investigaciones y la prevención del delito.

Asimismo, destacó el respaldo del Estado dominicano a la consolidación de AMERIPOL, al señalar que el presidente Luis Abinader promulgó el 11 de noviembre la resolución de aprobación del Tratado Constitutivo del organismo.

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