A las 10:00 de la mañana, el sonido de una alarma interrumpió la rutina en la sede de la Junta Central Electoral (JCE). La señal marcó el inicio de un simulacro de evacuación que movilizó a empleados y civiles hacia las zonas de seguridad, como parte de un ejercicio para poner a prueba los protocolos de respuesta ante posibles incendios.

No todos parecían dispuestos a participar. Algunos empleados incluso intentaron esquivar las cámaras de la prensa, como si escapar de ellas fuera parte del ejercicio de evacuación.

Una joven de chaqueta rosada se detuvo en la estantería de café frente al centro de cedulación porque, en sus palabras, "no me dio tiempo a tomar cafecito". Uno de los militares le pidió salir y tuvo que dejar la taza.

Empleados del JCE salen de los edificios por el simulacro. Ronny Cruz/Acento.

En cada una de las salidas, dos miembros de la institución, identificados con chalecos fluorescentes, asumieron la tarea de orientar y dirigir a las personas durante el desalojo de las instalaciones. Sus voces, con instrucciones como "¡Rápido y en fila!", llenaron los pasillos mientras el personal abandonaba las oficinas.

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Se trata de empleados voluntarios de distintos departamentos que han recibido capacitación en atención de emergencias y primeros auxilios.

Muchos evitaron esperar a la intemperie bajo el sol caribeño, implacable. Solo unos pocos tuvieron el tino de sacar sus sombrillas y aprovecharlas, una escena que difícilmente se repetiría durante una evacuación real.

Empleados intentando huir del sol. Ronny Cruz/Acento.

La evacuación dio paso a la movilización de los organismos de respuesta. Dos minutos después de activarse la alerta, llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, miembros del Ejército de la República Dominicana y una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, como parte del ejercicio para comprobar la coordinación entre el personal de la institución y los organismos de socorro.

Unos siete bomberos salieron corriendo en diferentes direcciones y arrastrando unas mangueras a presión a los diferentes edificios del recinto.

Una vez fuera de las instalaciones, los participantes se concentraron en los patios y parqueos habilitados como puntos de encuentro. Allí fueron organizados en grupos de 25 personas para facilitar el conteo y comprobar que todos hubieran evacuado de manera segura.

Un guardia, inquieto y gruñón, hastiado de lo que llamó "espectáculo", gritaba: "Muévanse para terminar el conteo, que no vamos a durar todo el día", mientras el mismo no se dejaba de mover.

Simulacro de incendio en el JCE. Ronny Cruz/Acento.

El ejercicio continuó hasta que sonó una segunda alarma en volumen más bajo que la primera y se completó la última verificación del personal. Con ese procedimiento se dio por concluido el simulacro, que permitió ensayar los mecanismos de evacuación, organización y respuesta ante una posible situación de emergencia.

La JCE había informado que la actividad formaba parte de su Plan de Prevención y Protección, desarrollado conforme a los lineamientos de su Sistema de Gestión Integrado y a la norma ISO 22301, relacionada con la gestión de la continuidad del negocio. Entre los objetivos del ejercicio estaba identificar posibles deficiencias en los protocolos y determinar las mejoras necesarias para fortalecer la seguridad de sus instalaciones.

Nadie sabe cómo reaccionaría ante un incendio, con las llamas propagándose por los edificios y el humo dificultando la respiración. Sin embargo, conocer las medidas que deben adoptarse ante una emergencia puede marcar la diferencia.

Un antecedente nacional

La jornada se suma a otros ejercicios de preparación realizados en el país. El 8 de septiembre de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) coordinó el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, en el que participaron alrededor de 3.2 millones de personas, según cifras preliminares ofrecidas por el organismo. Para esa actividad se habían registrado más de 12,500 instituciones, empresas y centros educativos.

Estas prácticas buscan que las personas conozcan cómo actuar ante una emergencia y que las instituciones puedan evaluar sus procedimientos, detectar debilidades y mejorar su capacidad de respuesta.