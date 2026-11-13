Un sargento de la Policía Nacional y tres personas que se desplazaban en una yipeta murieron durante un enfrentamiento a tiros ocurrido la noche del jueves 12 de noviembre en la avenida Circunvalación Norte, en el sector Gurabo, Santiago.

El agente fallecido fue identificado como Juan Isaac Espinal Jiménez, de 35 años, quien tenía 13 años de servicio en la institución, ocho de ellos en la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en la región Cibao Central. De acuerdo con la información policial, dejó cuatro hijos y a su esposa.

Las otras personas fallecidas son Eduardo Paul Pérez Mercado, alias Maca, de 39 años; Edward de Jesús Pérez Silverio, conocido como Carlos o Coco, de 36, y Andrelina Santos Sosa, alias La Patrona, de 29 años.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes de la Dicrim daban seguimiento a Pérez Mercado y Pérez Silverio, quienes se desplazaban junto a Santos Sosa en una yipeta Changan plateada. Al percatarse de la presencia de los investigadores, los ocupantes habrían disparado contra ellos, por lo que los agentes respondieron al ataque.

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Pérez Mercado y Santos Sosa murieron en el lugar. Pérez Silverio falleció posteriormente en el Hospital Municipal de Tamboril, mientras que el sargento Espinal Jiménez murió cuando recibía atenciones médicas.

Los hombres eran buscados por varios homicidios

La Policía informó que Pérez Mercado y Pérez Silverio eran requeridos por su presunta vinculación con varios hechos violentos registrados en Santiago. Entre los casos que les atribuye figuran el asesinato de Jesús María Cabrera Peña; el doble homicidio de Heidy María Gabriela y Ángelo Benjamín Hernández Rodríguez, alias Tres Pies, y las muertes de dos miembros de la Policía Nacional en el ensanche Bermúdez.

También eran buscados por un asalto a mano armada. La institución los vinculó con una estructura criminal a la que atribuye más de ocho años de actividades violentas y delictivas.

En cuanto a Santos Sosa, la Policía indicó que era propietaria de la yipeta en la que se desplazaban y que estaba bajo investigación por su presunta participación logística en un asalto ocurrido en Tamboril.

Las pesquisas establecieron, según el informe policial, que la placa de ese vehículo había sido utilizada el 25 de octubre en otro automóvil desde el cual cuatro hombres armados y encapuchados asaltaron un establecimiento comercial en ese municipio.

Armas y otros objetos incautados

En la escena, las autoridades decomisaron dos pistolas, dos cargadores de 30 cápsulas, otro con cinco municiones, una caja con 15 municiones, un silenciador, dos chalecos antibalas, dos pasamontañas, tres pares de guantes y un dispositivo inhibidor de señales GPS.

También recolectaron cuatro paquetes de una sustancia rocosa, presumiblemente crack, y 34 casquillos calibre 9 milímetros.

La Policía Científica procesó la escena en presencia del Ministerio Público. Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

El director general de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, expresó sus condolencias a los familiares del sargento a través del vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira. La Policía informó que el suboficial aspiraba a convertirse en ingeniero.

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